Um smartphone diferente

Quando você trocou de smartphone pela última vez? No Brasil, as pessoas fazem isso a cada 2 anos e 9 meses, em média (1). Além de representar um gasto considerável, não é bom para o meio ambiente. Mas, muitas vezes, acaba sendo inevitável: com o tempo, os smartphones vão ficando lentos, sua bateria se deteriora, e o sistema operacional deixa de receber atualizações de segurança.

A empresa holandesa Fairphone pretende romper esse ciclo. Seu novo modelo, o Fairphone 5, vem com cinco anos de garantia e atualizações do Android garantidas até 2031 (as outras marcas só fornecem updates por dois ou três anos).

Mas a maior diferença está no hardware: ele é modular, com peças que podem ser trocadas em caso de problemas – não é tudo integrado em uma única placa, como nos smartphones comuns.

A fabricante se compromete a continuar vendendo os componentes por bastante tempo (ela ainda dá suporte ao Fairphone 2, de 2015), e você mesmo pode fazer o conserto, se quiser: ao contrário dos smartphones tradicionais, que são colados e exigem ferramentas especiais, o Fairphone 5 é fácil de abrir: basta soltar alguns parafusos.

