Um telescópio para fazer astronomia urbana

Nas cidades grandes, e até nas médias, está cada vez mais difícil ver estrelas e corpos celestes. Consequência da vida moderna e sua abundância de luz, mesmo de madrugada.

Mas o telescópio Unistellar eQuinox 2 (US$ 2.500) promete resolver: ele captura várias imagens, com vários graus de exposição, e aí combina numa só, perfeita (que é exibida na tela do seu smartphone ou tablet).

Continua após a publicidade

O telescópio gira automaticamente para encontrar os pontos de interesse no céu, e explica – por meio de um app – o que é cada um deles.