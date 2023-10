Um toca-discos com tecnologia de Fórmula 1

Nos anos 1990, a Fórmula 1 usava a tecnologia de suspensão ativa, que levanta e abaixa o carro para compensar as imperfeições da pista. Acabou banida, pois era cara e complexa demais.

Agora está presente no toca-discos New Reference, da marca suíça Thorens. Ele detecta as mínimas vibrações do ambiente e faz o movimento contrário, para anulá-las.

O amortecimento é 100x maior que o de uma suspensão comum – por isso, o toca-discos promete um som mais puro. Seu preço também é digno de F1: US$ 250 mil.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram