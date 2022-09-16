Uma escova de dentes com Bluetooth

A escova elétrica Oral-B iO Series 10 (US$ 150) tem sensores que avisam se você estiver escovando com força demais, e também cronometra quanto tempo fica em cada região da boca – o ideal é limpar cada uma durante 20 segundos, totalizando 2 minutos.

Modelos anteriores de escova, da própria Oral-B, já possuíam esses sensores. Só que elas mostravam as informações em uma telinha da própria escova – que você não consegue ver durante a higiene bucal.

Na Series 10, as informações são mostradas por LEDs na base de carregamento da escova, que se comunica com ela via Bluetooth.

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