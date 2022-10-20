Uma esteira curva – que queima 30% mais calorias

A Sprintbok tem duas diferenças em relação às esteiras comuns: é curva, para distribuir melhor o peso do corpo, e não possui motor – para controlar a velocidade, é só mexer as pernas mais rápido ou devagar.

Além de distribuir o impacto da spassadas, isso reproduz melhor a experiência de caminhar ou correr na rua – e, segundo o fabricante, a empresa alemã NoHRD, queima 30% mais calorias.

Ela também tem uma tela de 17”, que roda um app próprio (com aulas de corrida em vídeo). Parece bem legal. Só não é barata: US$ 7.300.

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