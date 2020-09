Uma máscara (bem) melhor

Depois de passar o começo da pandemia desaconselhando o uso de máscaras pela maioria da população, a OMS e as autoridades de saúde caíram em si – e começaram a recomendar que todo mundo utilize uma. Mas as pessoas têm saído por aí com máscaras de pano, improvisadas, que ajudam, mas não oferecem proteção ideal (os modelos mais eficazes, do padrão N95, estão sendo direcionados aos hospitais). A máscara Leaf pretende mudar isso: é a primeira que alia um nível profissional de filtragem a características que tornam seu uso mais confortável no dia a dia.

Ela é do padrão N99+, acima do necessário para barrar o coronavírus, e tem embutida uma lâmpada ultravioleta que se acende por 30 segundos, quando você aperta um botão, para esterilizar o filtro (nas máscaras comuns, ele vai sendo contaminado por bactérias quando você fala). A máscara também é transparente, o que auxilia na comunicação, e tem um microventilador interno que ajuda a respirar. Está sendo lançada nos EUA, por US$ 199.