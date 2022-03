Uma máscara N95 para crianças

As máscaras N95 são as únicas que realmente protegem do coronavírus, mas não servem no rosto infantil, pois são muito grandes e largas.

A Flo Mask foi projetada para crianças de 4 a 12 anos – e captura 99,8% das partículas virais, ou seja, é até superior às N95.

Ela não atrapalha a respiração (segundo o fabricante, exerce seis vezes menos resistência à passagem do ar do que as máscaras comuns) e utiliza filtros destacáveis, que podem ser trocados. Já está à venda nos EUA por US$ 50 (mais US$ 5 cada filtro).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram