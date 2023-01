Uma tela de LED dos anos 1980

O Tidbyt é um minicomputador com Wi-Fi e uma telinha LED de baixa resolução, com apenas 64 x 32 pixels – o que dá a ela um visual retrô, como nos painéis eletrônicos dos anos 1980.

Você pode programá-lo para mostrar a previsão do tempo, o valor de determinadas ações na Bolsa, os resultados de eventos esportivos, as fases da Lua… É só escolher entre as centenas de apps disponíveis para o aparelho, que custa US$ 179.