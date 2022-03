Usinas nucleares dos EUA têm peças falsificadas

“Itens falsificados, fraudulentos ou suspeitos estão presentes na maioria, senão em todas as usinas nuclares americanas.” Essa é a conclusão alarmante de um relatório (1) publicado pelo Office of Inspector General (OIG), uma espécie de corregedoria do governo federal dos EUA.

O documento afirma que, somente em 2021, foram identificados mais de 100 casos do tipo – “incluindo cinco incidentes envolvendo componentes de segurança”. Os componentes falsificados incluem válvulas de controle de gás, disjuntores elétricos e outras peças básicas, que não atendem às especificações técnicas e podem ter sido compradas da China.

O órgão também acusa a Nuclear Regulatory Commission (NRC), agência que fiscaliza o setor, de subestimar o problema – que tem sido relatado por funcionários das usinas há pelo menos uma década. A NRC respondeu dizendo que a responsabilidade sobre o assunto cabe aos donos das usinas, que são privadas.

