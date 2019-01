Resposta – puzzle de 11/01

Pergunta: Você tem uma lojinha de antiguidades, e vende tudo ali com uma margem de 30% de lucro. Um sujeito entra na sua loja e compra uma caneta tinteiro por R$ 65. Ele paga com uma nota de R$ 100. Mais tarde, putz, você descobre que a nota é falsa. Quanto dinheiro você perdeu?

———

Resposta: A solução aparentemente óbvia é dizer que você perdeu R$ 100, já que vai ter de jogar a nota fora. Mas você precisa descontar a margem de lucro para calcular a perda real. Se a caneta foi vendida por R$ 65, isso significa que você, dono da loja, pagou R$ 50 por ela (30% de 50 é 15; 50 + 15 = 65). Logo, sua perda contábil é a soma dos R$ 50 do preço de custo mais os R$ 35 que você deu de troco. R$ 85 de prejuízo. Eis a resposta.

Nota: isso não contabiliza a fração do lucro que você já gasta automaticamente com o aluguel do espaço da loja, a conta de luz, o salário dos funcionários… Nem a perda de oportunidade, já que a mesma caneta poderia ter sido vendida para alguém que pagasse com uma nota verdadeira de R$ 100. E perda de oportunidade não tem preço 😉

*a versão original deste puzzle está em um livro de 1857, o “The Magician’s Own Book” (algo como O Livro Particular do Mágico), do americano William Henry Cremer.