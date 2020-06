Como a Nova Zelândia se livrou do coronavírus? | SUPER Responde Entenda como o país se tornou o primeiro a eliminar o vírus da população – e o que ele precisa fazer para continuar assim. Por Maria Clara Rossini - Atualizado em 16 jun 2020, 11h32 - Publicado em 16 jun 2020, 11h30

A Nova Zelândia registrou dois novos casos importados da Covid-19, uma semana após ter se declarado livre da doença. Agora, as autoridades correm para encontrar e isolar as pessoas que tiveram contato com eles, para manter a reabertura. Entenda como o país se tornou o primeiro a eliminar o vírus da população – e o que ele precisa fazer para continuar assim.