Plantas melhoram o ar da sua casa?

Você se sente melhor quando entra numa casa cheia de vasinhos de plantas? Daqueles bonitos, decorados? Sente que está até respirando um ar mais puro? Desculpa acabar com o seu sonho, mas, segundo pesquisadores americanos, é tudo balela. Você pode até achar o verde agradável, mas, falando em qualidade do ar, ter plantas em vasos não faz grande diferença no resultado final.