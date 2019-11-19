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Comportamento

Manual: como cuidar das suas plantas?

Com algumas dicas (e prestando atenção nas diferenças de cada espécie), é possível evitar que as plantinhas morram.

Por Rafael Battaglia 19 nov 2019, 16h37 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
.
 (Helder Faria/Getty Images)
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(Gil Tokio/Superinteressante)

1 – Primeiro, escolha o lugar

Só depois compre plantas adequadas a ele (veja a lista abaixo, com sugestões). Quanto menores as folhas, mais sol a planta precisa. A ventilação importa: varandas envidraçadas devem ficar um pouquinho abertas – os vegetais precisam tomar ar fresco.

Sol pleno
6 a 7 horas de sol

Siga
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Petúnias, azaleias, mopeias.

Meia sombra
3 horas de sol

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Samambaias, lírios-da-paz, bromélias.

Sombra total
Não precisam de sol

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Suculentas, begônias, fitônias.

2 – Cuide da Terra

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Ela deve ser de boa procedência, com nutrientes adequados à espécie. Adubo é essencial: alguns são de misturar na água e borrifar – outros são comprados em pastilhas. O vaso precisa ter um dreno para evitar que a terra fique encharcada.

3 – Irrigação

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Não regue igualmente todas as espécies: elas têm necessidades diferentes. Verifique com o dedo se a terra ainda está úmida – se sim, nada de água. Regue até a água sair do vaso pelo dreno – é um sinal que toda a terra foi irrigada uniformemente.

4Checagens semanais…

…permitem identificar problemas a tempo de solucioná-los. Às vezes, basta mudar a rotina de irrigação ou a incidência de sol: algumas plantas murcham como um mecanismo de proteção em locais quentes, evitando a perda de umidade na área da raiz. Em outros casos, é preciso usar pesticidas.

Folhas roídas ou com pó preto
Causa: Insetos.

Solução: Limpar e aplicar inseticida.

Folhas murchas
Causa: Calor ou falta de água.

Solução: Lugar mais escuro e arejado.

Folhas com as pontas secas
Causa: Falta de luz.

Solução: Local com mais iluminação.

Para saber mais

Apps que são uma “mão na horta”

Gardenia (IOS e Android)

Com 2 mil espécies no banco de dados, dá dicas específicas para cada planta.

Plantnet (IOS, Android, site)

Jogue a foto de uma flor ou planta e ele te dirá qual espécie ela é.

Plantit (IOS e Android)

Voltado ao cultivo de alimentos, esse app de Portugal dá dicas de irrigação e colheita.

Plantix (Android)

Dr. Planta: você escolhe a espécie, envia a foto do problema e recebe o diagnóstico.

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TAGS:
apartamento
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Flores e Plantas
JARDINAGEM
plantas
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