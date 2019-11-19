Manual: como cuidar das suas plantas?
Com algumas dicas (e prestando atenção nas diferenças de cada espécie), é possível evitar que as plantinhas morram.
1 – Primeiro, escolha o lugar
Só depois compre plantas adequadas a ele (veja a lista abaixo, com sugestões). Quanto menores as folhas, mais sol a planta precisa. A ventilação importa: varandas envidraçadas devem ficar um pouquinho abertas – os vegetais precisam tomar ar fresco.
Sol pleno
6 a 7 horas de sol
Petúnias, azaleias, mopeias.
Meia sombra
3 horas de sol
Samambaias, lírios-da-paz, bromélias.
Sombra total
Não precisam de sol
Suculentas, begônias, fitônias.
2 – Cuide da Terra
Ela deve ser de boa procedência, com nutrientes adequados à espécie. Adubo é essencial: alguns são de misturar na água e borrifar – outros são comprados em pastilhas. O vaso precisa ter um dreno para evitar que a terra fique encharcada.
3 – Irrigação
Não regue igualmente todas as espécies: elas têm necessidades diferentes. Verifique com o dedo se a terra ainda está úmida – se sim, nada de água. Regue até a água sair do vaso pelo dreno – é um sinal que toda a terra foi irrigada uniformemente.
4 – Checagens semanais…
…permitem identificar problemas a tempo de solucioná-los. Às vezes, basta mudar a rotina de irrigação ou a incidência de sol: algumas plantas murcham como um mecanismo de proteção em locais quentes, evitando a perda de umidade na área da raiz. Em outros casos, é preciso usar pesticidas.
Folhas roídas ou com pó preto
Causa: Insetos.
Solução: Limpar e aplicar inseticida.
Folhas murchas
Causa: Calor ou falta de água.
Solução: Lugar mais escuro e arejado.
Folhas com as pontas secas
Causa: Falta de luz.
Solução: Local com mais iluminação.
Para saber mais
Apps que são uma “mão na horta”
Gardenia (IOS e Android)
Com 2 mil espécies no banco de dados, dá dicas específicas para cada planta.
Plantnet (IOS, Android, site)
Jogue a foto de uma flor ou planta e ele te dirá qual espécie ela é.
Plantit (IOS e Android)
Voltado ao cultivo de alimentos, esse app de Portugal dá dicas de irrigação e colheita.
Plantix (Android)
Dr. Planta: você escolhe a espécie, envia a foto do problema e recebe o diagnóstico.