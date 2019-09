Como o decote de Jennifer Lopez inventou o Google Imagens

A história deste vídeo é boa demais para ser verdade. Mas, ao contrário da maioria das histórias desse tipo, ela de fato é verdadeira.

O maior decote já criado desde que existem vestidos talvez seja o de uma peça da Versace usada pela atriz Jennifer Lopez na 42ª edição do Grammy, no ano 2000. No dia seguinte, todo mundo estava falando sobre o assunto, mas, nos primórdios da internet, pesquisar imagens não era uma tarefa fácil. Foi quando o CEO do Google, Eric Schmidt, enxergou uma oportunidade de criar uma nova ferramenta.Nascia ali o Google Imagens.