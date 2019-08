Existe assento “mais seguro” em um avião? Uma empresa aérea tentou responder – SUPERNOVAS

As pessoas escolhem a localização de sua poltrona no avião por diversas razões: mais espaço para as pernas, proximidade à saída de emergência, distância de áreas movimentadas como a cabine e o banheiro, e por aí vai.

Agora, uma companhia aérea holandesa finalmente forneceu a única informação que realmente pode fazer a diferença. Qual é, afinal, o lugar mais seguro para sentar em caso de uma tragédia?