É verdade que beber dá vontade de fumar?

Muita gente sente mais vontade de fumar quando bebe. Mas isso é apenas impressão ou existe uma explicação científica?

Existe, sim. O álcool aumenta o desejo por cigarros tanto em fumantes frequentes quanto em quem fuma apenas ocasionalmente.

Em alguns casos, até a expectativa de beber já funciona como gatilho e desperta a vontade de fumar.

Álcool e nicotina atuam de forma parecida no cérebro, estimulando a liberação de dopamina, ligada ao prazer e à motivação.

Quando consumidos juntos, os dois podem potencializar seus efeitos, tornando a combinação mais reforçadora para o cérebro.

Também existe um componente cultural. Bares, festas e encontros sociais frequentemente associam bebida e cigarro.

Por isso, beber pode se tornar um gatilho especialmente forte para fumantes ocasionais que costumam fumar apenas nesses ambientes.

A vontade de fumar costuma ser maior no início da bebedeira, quando o álcool age como estimulante no organismo.

Para quem nunca fumou, o álcool não cria a vontade automaticamente, mas pode aumentar a curiosidade e reduzir inibições.