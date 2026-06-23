É verdade que beber dá vontade de fumar?
Muita gente sente mais vontade de fumar quando bebe. Mas isso é apenas impressão ou existe uma explicação científica?
Muita gente sente mais vontade de fumar quando bebe. Mas isso é apenas impressão ou existe uma explicação científica?
Existe, sim. O álcool aumenta o desejo por cigarros tanto em fumantes frequentes quanto em quem fuma apenas ocasionalmente.
Existe, sim. O álcool aumenta o desejo por cigarros tanto em fumantes frequentes quanto em quem fuma apenas ocasionalmente.
Em alguns casos, até a expectativa de beber já funciona como gatilho e desperta a vontade de fumar.
Em alguns casos, até a expectativa de beber já funciona como gatilho e desperta a vontade de fumar.
Álcool e nicotina atuam de forma parecida no cérebro, estimulando a liberação de dopamina, ligada ao prazer e à motivação.
Álcool e nicotina atuam de forma parecida no cérebro, estimulando a liberação de dopamina, ligada ao prazer e à motivação.
Quando consumidos juntos, os dois podem potencializar seus efeitos, tornando a combinação mais reforçadora para o cérebro.
Quando consumidos juntos, os dois podem potencializar seus efeitos, tornando a combinação mais reforçadora para o cérebro.
Também existe um componente cultural. Bares, festas e encontros sociais frequentemente associam bebida e cigarro.
Também existe um componente cultural. Bares, festas e encontros sociais frequentemente associam bebida e cigarro.
Por isso, beber pode se tornar um gatilho especialmente forte para fumantes ocasionais que costumam fumar apenas nesses ambientes.
Por isso, beber pode se tornar um gatilho especialmente forte para fumantes ocasionais que costumam fumar apenas nesses ambientes.
A vontade de fumar costuma ser maior no início da bebedeira, quando o álcool age como estimulante no organismo.
Para quem nunca fumou, o álcool não cria a vontade automaticamente, mas pode aumentar a curiosidade e reduzir inibições.
Para quem nunca fumou, o álcool não cria a vontade automaticamente, mas pode aumentar a curiosidade e reduzir inibições.
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