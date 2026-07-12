MANUAL:
como se tornar tatuador?
Ao escolher um curso, cheque se o instrutor tem experiência (essa é uma área ainda não regulamentada, então o ensino não é padronizado).
Ao escolher um curso, cheque se o instrutor tem experiência (essa é uma área ainda não regulamentada, então o ensino não é padronizado).
Primeiros passos
Primeiros passos
Pergunte a um tatuador se ele aceita um aprendiz – esse é um costume da profissão. Dá para treinar tatuando laranjas ou pele artificial (uma mistura de silicone e maisena; há receitas na internet).
Pergunte a um tatuador se ele aceita um aprendiz – esse é um costume da profissão. Dá para treinar tatuando laranjas ou pele artificial (uma mistura de silicone e maisena; há receitas na internet).
Conheça os principais tipos de máquina (bobina, rotativa e pen) para se acostumar com a velocidade e a força.
Conheça os principais tipos de máquina (bobina, rotativa e pen) para se acostumar com a velocidade e a força.
Um pouco de tudo
Um pouco de tudo
Também é preciso domar as tintas, que podem ser mais ou menos densas. É comum se especializar em um estilo (realista, old school etc.), experimente até encontrar o seu favorito.
Também é preciso domar as tintas, que podem ser mais ou menos densas. É comum se especializar em um estilo (realista, old school etc.), experimente até encontrar o seu favorito.
Para evitar infecções, não seja pão-duro: envolva tudo o que você for usar com plástico-filme. Compre sabonetes próprios para tattoo e borrifadores de álcool.
Para evitar infecções, não seja pão-duro: envolva tudo o que você for usar com plástico-filme. Compre sabonetes próprios para tattoo e borrifadores de álcool.
Biossegurança
Biossegurança
Use máscaras e uma bancada lisa. Descarte tudo adequadamente (as agulhas vão em coletores amarelos hospitalares). Vai trabalhar em casa? Invista em uma maca e reserve um espaço fácil de limpar.
Use máscaras e uma bancada lisa. Descarte tudo adequadamente (as agulhas vão em coletores amarelos hospitalares). Vai trabalhar em casa? Invista em uma maca e reserve um espaço fácil de limpar.
Comece com pequenos símbolos ou textos, e convide amigos para serem suas primeiras cobaias. Depois, faça do Instagram seu cartão de visitas.
Comece com pequenos símbolos ou textos, e convide amigos para serem suas primeiras cobaias. Depois, faça do Instagram seu cartão de visitas.
Entrando no mercado
Entrando no mercado
Deixe claro onde você mora e como agendar um horário. Não tenha vergonha de dizer que está começando – há quem procure tatuadores iniciantes justamente pelo preço camarada.
A tinta vai na derme, camada intermediária da pele. Se o traço “estourou”, é sinal de que você foi longe demais e atingiu a gordura da hipoderme, a última camada.
A tinta vai na derme, camada intermediária da pele. Se o traço “estourou”, é sinal de que você foi longe demais e atingiu a gordura da hipoderme, a última camada.
Alguns estúdios cedem o espaço para trabalhar em troca de parte da grana que você conseguir. Cheque se eles possuem a licença sanitária exigida pelo governo.
Alguns estúdios cedem o espaço para trabalhar em troca de parte da grana que você conseguir. Cheque se eles possuem a licença sanitária exigida pelo governo.
Retoque não é fracasso. Faça o desenho com cautela e combine uma sessão para ajustes, caso necessário. É melhor que pecar pelo excesso (de tinta).
Retoque não é fracasso. Faça o desenho com cautela e combine uma sessão para ajustes, caso necessário. É melhor que pecar pelo excesso (de tinta).
Participe de workshops e seja cara de pau: pergunte a tatuadores que você admira se você pode acompanhá-los em um dia de trabalho. Mentores são essenciais.
Participe de workshops e seja cara de pau: pergunte a tatuadores que você admira se você pode acompanhá-los em um dia de trabalho. Mentores são essenciais.
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