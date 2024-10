Manual: como se tornar tatuador?

Primeiros passos

Ao escolher um curso, cheque se o instrutor tem experiência (essa é uma área ainda não regulamentada, então o ensino não é padronizado). Pergunte a um tatuador se ele aceita um aprendiz – esse é um costume da profissão. Dá para treinar tatuando laranjas ou pele artificial (uma mistura de silicone e maisena; há receitas na internet).

Um pouco de tudo

Conheça os principais tipos de máquina (bobina, rotativa e pen) para se acostumar com a velocidade e a força que você precisará empregar em cada uma delas. Também é preciso domar as tintas, que podem ser mais ou menos densas. É comum se especializar em um estilo (realista, old school etc.), experimente até encontrar o seu favorito.

Biossegurança

Para evitar infecções, não seja pão-duro: envolva tudo o que você for usar com plástico-filme. Compre sabonetes próprios para tattoo e borrifadores de álcool. Use máscaras e uma bancada lisa. Descarte tudo adequadamente (as agulhas vão em coletores amarelos hospitalares). Vai trabalhar em casa? Invista em uma maca e reserve um espaço fácil de limpar.

Entrando no mercado

Comece com pequenos símbolos ou textos, e convide amigos para serem suas primeiras cobaias. Depois, faça do Instagram seu cartão de visitas. Deixe claro onde você mora e como agendar um horário. Não tenha vergonha de dizer que está começando – há quem procure tatuadores iniciantes justamente pelo preço camarada.

Para saber mais

-A tinta vai na derme, camada intermediária da pele. Se o traço “estourou”, é sinal de que você foi longe demais e atingiu a gordura da hipoderme, a última camada.

-Alguns estúdios cedem o espaço para trabalhar em troca de parte da grana que você conseguir. Cheque se eles possuem a licença sanitária exigida pelo governo.

-Retoque não é fracasso. Faça o desenho com cautela e combine uma sessão para ajustes, caso necessário. É melhor que pecar pelo excesso (de tinta).

-Participe de workshops e seja cara de pau: pergunte a tatuadores que você admira se você pode acompanhá-los em um dia de trabalho. Mentores são essenciais.

Consultamos Ana Laura Hernandes, tatuadora (Instagram: @aninha.tattoo).

