A exposição ao sol potencializa esse efeito, devido à oxidação dos pigmentos. Por isso, muitas dicas de beleza da internet dizem que é preciso tomar sol depois de passar chá no cabelo. A exposição ao sol potencializa esse efeito, devido à oxidação dos pigmentos. Por isso, muitas dicas de beleza da internet dizem que é preciso tomar sol depois de passar chá no cabelo.