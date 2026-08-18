Camomila realmente clareia o cabelo?
Não exatamente.
Passar chá de camomila nos fios e sair no sol pode amarelar os cabelos que já são loiros.
Não exatamente.
Passar chá de camomila nos fios e sair no sol pode amarelar os cabelos que já são loiros.
A flor contém apigenina, um pigmento natural que cria reflexos dourados ao se depositar nos fios loiros.
A flor contém apigenina, um pigmento natural que cria reflexos dourados ao se depositar nos fios loiros.
Também tem azuleno, um pigmento de tonalidade azul que funciona como um matizador, corrigindo e realçando a cor dos cabelos.
Também tem azuleno, um pigmento de tonalidade azul que funciona como um matizador, corrigindo e realçando a cor dos cabelos.
A exposição ao sol potencializa esse efeito, devido à oxidação dos pigmentos. Por isso, muitas dicas de beleza da internet dizem que é preciso tomar sol depois de passar chá no cabelo.
A exposição ao sol potencializa esse efeito, devido à oxidação dos pigmentos. Por isso, muitas dicas de beleza da internet dizem que é preciso tomar sol depois de passar chá no cabelo.
Como a camomila não tem propriedades descolorantes, ela não clareia de verdade os cabelos castanhos – no máximo, pode dar um reflexo avermelhado.
Como a camomila não tem propriedades descolorantes, ela não clareia de verdade os cabelos castanhos – no máximo, pode dar um reflexo avermelhado.
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