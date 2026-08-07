Camomila realmente clareia o cabelo?
Leia antes de passar chá nas madeixas.
Não exatamente.
Passar chá de camomila nos fios e sair no sol pode amarelar os cabelos que já são loiros. A flor contém apigenina, um pigmento natural que cria reflexos dourados ao se depositar nos fios. Também tem azuleno, um pigmento de tonalidade azul que funciona como um matizador, corrigindo e realçando a cor dos cabelos. A exposição ao sol potencializa esse efeito, devido à oxidação dos pigmentos.
Como a camomila não tem propriedades descolorantes, não clareia os cabelos castanhos – no máximo pode dar um reflexo avermelhado.
Veja outros mitos de beleza:
- Pasta de dente não seca espinha. O produto nunca foi testado para esse fim. Ele pode causar irritações, manchas e até dermatite.
- Usar gilete não engrossa os pelos. A lâmina apenas tira a camada superior (que é mais fina), deixando à mostra a base (naturalmente mais grossa).
- Cortar as pontas não faz o cabelo crescer mais rápido. Isso apenas deixa os fios mais alinhados, sem qualquer influência sobre o bulbo capilar.