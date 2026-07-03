As evidências mostram que a leitura em papel favorece a criação de um mapa mental do texto: o leitor se orienta pela posição física das informações, sente o progresso e navega com mais facilidade. As evidências mostram que a leitura em papel favorece a criação de um mapa mental do texto: o leitor se orienta pela posição física das informações, sente o progresso e navega com mais facilidade.