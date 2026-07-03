Ler no papel é melhor do que ler na tela?
Sim, especialmente quando a tarefa exige compreensão profunda, atenção contínua e boa memória.
Sim, especialmente quando a tarefa exige compreensão profunda, atenção contínua e boa memória.
As evidências mostram que a leitura em papel favorece a criação de um mapa mental do texto: o leitor se orienta pela posição física das informações, sente o progresso e navega com mais facilidade.
As evidências mostram que a leitura em papel favorece a criação de um mapa mental do texto: o leitor se orienta pela posição física das informações, sente o progresso e navega com mais facilidade.
Isso libera recursos cognitivos para entender as ideias. Em telas, sobretudo quando há rolagem, parte da atenção se perde no ato de manipular o dispositivo, o que gera um esforço mental extra.
Isso libera recursos cognitivos para entender as ideias. Em telas, sobretudo quando há rolagem, parte da atenção se perde no ato de manipular o dispositivo, o que gera um esforço mental extra.
De acordo com estudos que monitoram como os olhos se movem na leitura e pesquisas que medem a atividade cerebral, a leitura digital tende a ser mais superficial.
De acordo com estudos que monitoram como os olhos se movem na leitura e pesquisas que medem a atividade cerebral, a leitura digital tende a ser mais superficial.
Na tela, o leitor revisita menos o texto, integra pior as informações e forma conexões mais fracas – mesmo quando acha que está lendo da mesma maneira.
Na tela, o leitor revisita menos o texto, integra pior as informações e forma conexões mais fracas – mesmo quando acha que está lendo da mesma maneira.
Isso não significa que telas sejam piores em tudo: para leituras rápidas, navegação, acesso móvel e conteúdos multimídia, elas são eficientes.
Isso não significa que telas sejam piores em tudo: para leituras rápidas, navegação, acesso móvel e conteúdos multimídia, elas são eficientes.
Mas, quando o objetivo é estudar, interpretar em profundidade ou aprender algo complexo, o papel é o rei.
Mas, quando o objetivo é estudar, interpretar em profundidade ou aprender algo complexo, o papel é o rei.
Escrever no papel em vez de digitar também traz vantagens: o movimento das mãos ao desenhar as letras facilita a retenção de informação na hora de estudar.
Escrever no papel em vez de digitar também traz vantagens: o movimento das mãos ao desenhar as letras facilita a retenção de informação na hora de estudar.
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