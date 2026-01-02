Ler no papel é melhor do que ler na tela?

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Introdução Estudos revelam: a leitura em papel é superior para compreensão profunda e retenção, facilitando a criação de um ‘mapa mental’ do texto. Em telas, a leitura tende a ser mais superficial e exige mais esforço cognitivo. Papel é rei para estudo, enquanto telas são ideais para consumo rápido e multimídia.

Principais Tópicos





A leitura em papel favorece a compreensão profunda e a criação de um mapa mental do texto, otimizando o aprendizado. Em telas, especialmente com rolagem, a atenção é dispersa, resultando em uma leitura mais superficial e conexões mais fracas. O papel é comprovadamente superior para tarefas que exigem estudo, interpretação aprofundada ou aprendizado de conteúdos complexos. As telas são mais eficientes para leituras rápidas, navegação ágil, acesso móvel e consumo de conteúdos multimídia. A retenção de informações é maior ao escrever no papel, reforçando a superioridade do método físico para reter conhecimento.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Sim, especialmente quando a tarefa exige compreensão profunda, atenção contínua e boa memória.

As evidências mais consistentes mostram que a leitura em papel favorece a criação de um mapa mental do texto: o leitor se orienta pela posição física das informações, sente o progresso e navega com mais facilidade. Isso libera recursos cognitivos para entender e integrar ideias.

Em telas, sobretudo quando há rolagem, parte da atenção se perde no ato de manipular o dispositivo, o que gera um esforço mental extra. De acordo com estudos que monitoram como os olhos se movem na leitura e pesquisas que medem a atividade cerebral, a leitura digital tende a ser mais superficial. O leitor revisita menos o texto, integra pior as informações e forma conexões mais fracas – mesmo quando acha que está lendo da mesma maneira.

Isso não significa que telas sejam piores em tudo: para leituras rápidas, navegação, acesso móvel e conteúdos multimídia, elas são eficientes. Mas, quando o objetivo é estudar, interpretar em profundidade ou aprender algo complexo, o papel é o rei.

Já explicamos aqui no site as vantagens de escrever no papel em vez de digitar: o movimento das mãos ao desenhar as letras facilita a retenção de informação na hora de estudar. Para te ajudar a escrever e ler no papel, a Super lançou novos cadernos e agendas em parceria com a Jandaia.

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Fontes: (1) Digital versus Paper Reading: A Systematic Literature Review on Contemporary Gaps; (2) Middle-schoolers’ reading and processing depth in response to digital and print media: An N400 study; (3) The smell of paper or the shine of a screen? Students’ reading comprehension, text processing, and attitudes when reading on paper and screen.