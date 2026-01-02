Ler no papel é melhor do que ler na tela?
No geral, sim. Mas depende do seu objetivo.
Sim, especialmente quando a tarefa exige compreensão profunda, atenção contínua e boa memória.
As evidências mais consistentes mostram que a leitura em papel favorece a criação de um mapa mental do texto: o leitor se orienta pela posição física das informações, sente o progresso e navega com mais facilidade. Isso libera recursos cognitivos para entender e integrar ideias.
Em telas, sobretudo quando há rolagem, parte da atenção se perde no ato de manipular o dispositivo, o que gera um esforço mental extra. De acordo com estudos que monitoram como os olhos se movem na leitura e pesquisas que medem a atividade cerebral, a leitura digital tende a ser mais superficial. O leitor revisita menos o texto, integra pior as informações e forma conexões mais fracas – mesmo quando acha que está lendo da mesma maneira.
Isso não significa que telas sejam piores em tudo: para leituras rápidas, navegação, acesso móvel e conteúdos multimídia, elas são eficientes. Mas, quando o objetivo é estudar, interpretar em profundidade ou aprender algo complexo, o papel é o rei.
Já explicamos aqui no site as vantagens de escrever no papel em vez de digitar: o movimento das mãos ao desenhar as letras facilita a retenção de informação na hora de estudar. Para te ajudar a escrever e ler no papel, a Super lançou novos cadernos e agendas em parceria com a Jandaia.
As novas capas trazem ilustrações características da revista. Acesse o Atacado Jandaia para saber mais.
Fontes: (1) Digital versus Paper Reading: A Systematic Literature Review on Contemporary Gaps; (2) Middle-schoolers’ reading and processing depth in response to digital and print media: An N400 study; (3) The smell of paper or the shine of a screen? Students’ reading comprehension, text processing, and attitudes when reading on paper and screen.