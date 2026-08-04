“Paulistano”, “recifense”… Quem define o gentílico de um lugar?
Gentílico é a palavra que indica a origem de alguém. Mas quem define qual é o certo? Spoiler: não existe um órgão oficial pra isso.
Gentílico é a palavra que indica a origem de alguém. Mas quem define qual é o certo? Spoiler: não existe um órgão oficial pra isso.
O uso é quem decide. "Brasileiro" venceu opções como "brasilíadas" e "brasílicos" ao longo do tempo, até virar o padrão que conhecemos hoje.
O uso é quem decide. "Brasileiro" venceu opções como "brasilíadas" e "brasílicos" ao longo do tempo, até virar o padrão que conhecemos hoje.
ABL e Itamaraty mantêm listas de referência, mas leis municipais e estaduais também podem definir gentílicos oficiais para uma cidade ou estado.
ABL e Itamaraty mantêm listas de referência, mas leis municipais e estaduais também podem definir gentílicos oficiais para uma cidade ou estado.
Em 2016, o Acre fez consulta pública: "acreano" venceu "acriano" e virou preferência oficial na administração estadual do estado.
Em 2016, o Acre fez consulta pública: "acreano" venceu "acriano" e virou preferência oficial na administração estadual do estado.
Gentílicos geralmente somam sufixos como -ense, -ano e -ês ao nome do lugar. Mas não há regra fixa: Angola e Argélia formam palavras bem diferentes – angolano e argelino.
Gentílicos geralmente somam sufixos como -ense, -ano e -ês ao nome do lugar. Mas não há regra fixa: Angola e Argélia formam palavras bem diferentes – angolano e argelino.
Nomes compostos complicam ainda mais: quem nasce em Burkina Faso é burkinabé, e quem nasce na Guiné-Bissau pode ser guineense ou bissau-guineense.
Nomes compostos complicam ainda mais: quem nasce em Burkina Faso é burkinabé, e quem nasce na Guiné-Bissau pode ser guineense ou bissau-guineense.
Capixaba (Espírito Santo), soteropolitano (Salvador), gaúcho (Rio Grande do Sul), malgaxe (Madagascar): muitos gentílicos vêm de outros idiomas e nem parecem ter relação com o nome do lugar de origem.
Capixaba (Espírito Santo), soteropolitano (Salvador), gaúcho (Rio Grande do Sul), malgaxe (Madagascar): muitos gentílicos vêm de outros idiomas e nem parecem ter relação com o nome do lugar de origem.
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