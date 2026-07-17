Não há uma razão específica para o erro 404 ser listado como o quarto; a ordem é essencialmente arbitrária, e tem mais a ver com a data em que cada código passou a integrar a lista. Não há uma razão específica para o erro 404 ser listado como o quarto; a ordem é essencialmente arbitrária, e tem mais a ver com a data em que cada código passou a integrar a lista.