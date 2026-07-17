Por que “erro 404”? Quais são os outros 403 erros?
O lendário erro 404 indica que o seu navegador conseguiu se comunicar com o servidor em que o site está hospedado, mas que a página que você quer acessar não está lá.
O lendário erro 404 indica que o seu navegador conseguiu se comunicar com o servidor em que o site está hospedado, mas que a página que você quer acessar não está lá.
Isso acontece quando o link está com um erro de digitação ou quando o conteúdo não existe mais.
Isso acontece quando o link está com um erro de digitação ou quando o conteúdo não existe mais.
Existem mais de 60 status possíveis no padrão HTTP. Nem todos são erros, e todos são identificados por três dígitos. O primeiro dígito se refere à categoria do status.
Existem mais de 60 status possíveis no padrão HTTP. Nem todos são erros, e todos são identificados por três dígitos. O primeiro dígito se refere à categoria do status.
Os começados em “4”, com a estrutura 4xx, aparecem quando o erro rolou na ponta do usuário, enquanto os começados em “5” são erros no servidor quando o pedido do usuário é válido.
Os começados em “4”, com a estrutura 4xx, aparecem quando o erro rolou na ponta do usuário, enquanto os começados em “5” são erros no servidor quando o pedido do usuário é válido.
Os códigos 2xx dizem que está tudo certo. Já a família 3xx tem a ver com redirecionamentos (links que automaticamente mandam para outros links).
Os códigos 2xx dizem que está tudo certo. Já a família 3xx tem a ver com redirecionamentos (links que automaticamente mandam para outros links).
Eles aparecem quando uma outra ação precisa ser realizada para completar o pedido do usuário. Usuários comuns raramente têm contato com esses códigos no cotidiano.
Eles aparecem quando uma outra ação precisa ser realizada para completar o pedido do usuário. Usuários comuns raramente têm contato com esses códigos no cotidiano.
Já o segundo e o terceiro dígitos são o número do erro em si. Os erros de prefixo 4, por exemplo, vão do 400 ao 431, com alguns buracos.
Já o segundo e o terceiro dígitos são o número do erro em si. Os erros de prefixo 4, por exemplo, vão do 400 ao 431, com alguns buracos.
Não há uma razão específica para o erro 404 ser listado como o quarto; a ordem é essencialmente arbitrária, e tem mais a ver com a data em que cada código passou a integrar a lista.
Não há uma razão específica para o erro 404 ser listado como o quarto; a ordem é essencialmente arbitrária, e tem mais a ver com a data em que cada código passou a integrar a lista.
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