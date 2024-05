Por que “erro 404”? Quais são os outros 403 erros?

O lendário erro 404 indica que o seu navegador (Chrome, Safari, Firefox etc.) conseguiu se comunicar com o servidor em que o site está hospedado, mas que a página que você quer acessar não está lá. Isso acontece quando o link está com um erro de digitação ou quando o conteúdo não existe mais.

Existem mais de 60 status possíveis no padrão HTTP. Nem todos são erros, e todos são identificados por três dígitos. O primeiro dígito se refere à categoria do status.

Os começados em “4”, com a estrutura 4xx, aparecem quando o erro rolou na ponta do usuário, enquanto os começados em “5” são erros no servidor quando o pedido do usuário é válido.

Os códigos 2xx dizem que está tudo certo. Já a família 3xx tem a ver com redirecionamentos (links que automaticamente mandam para outros links). Eles aparecem quando uma outra ação precisa ser realizada para completar o pedido do usuário. Usuários comuns raramente têm contato com esses códigos no cotidiano.

Continua após a publicidade

Já o segundo e o terceiro dígitos são o número do erro em si. Os erros de prefixo 4, por exemplo, vão do 400 ao 431, com alguns buracos. Não há uma razão específica para o erro 404 ser listado como o quarto erro na categoria 400; a ordem é essencialmente arbitrária, e tem mais a ver com a data em que cada código passou a integrar a lista.

Existe um código específico, o 451, que não segue a ordem. Ele é uma referência ao título do romance distópico Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e aparece quando a página que você está tentando acessar foi censurada pelo governo do seu pais.

Continua após a publicidade

Você pode consultar a lista completa de códigos, em inglês, nesta página da Internet Assigned Numbers Authority (em inglês, algo como “autoridade de números atribuídos da internet”).

Fonte: documento Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Status Code Registry, da Internet Assigned Numbers Authority.

Pergunta de Rafael Battaglia, repórter da Super.