Crise quântica pode acontecer antes do previsto

Especialistas alertam que o chamado "dia quântico" pode chegar antes do previsto. Mas o que isso significa?

Computadores quânticos exploram fenômenos da física, como a superposição, para realizar muitos cálculos ao mesmo tempo.

Essa capacidade pode torná-los poderosos o suficiente para quebrar os sistemas de criptografia usados atualmente.

Isso colocaria em risco dados bancários, comunicações, sistemas governamentais e outras informações protegidas.

Agora, pesquisadores do Google desenvolveram um algoritmo quântico cerca de 20 vezes mais rápido que os anteriores.

Segundo a equipe, esse avanço permitiria quebrar criptografia financeira com um computador de cerca de 500 mil qubits.

Ainda estamos longe disso: os computadores quânticos mais avançados de hoje têm aproximadamente mil qubits.

Mesmo assim, o Google pretende migrar seus sistemas para uma criptografia resistente a ataques quânticos até 2029.