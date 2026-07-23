Crise quântica pode acontecer antes do previsto
Especialistas alertam que o chamado "dia quântico" pode chegar antes do previsto. Mas o que isso significa?
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Computadores quânticos exploram fenômenos da física, como a superposição, para realizar muitos cálculos ao mesmo tempo.
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Essa capacidade pode torná-los poderosos o suficiente para quebrar os sistemas de criptografia usados atualmente.
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Isso colocaria em risco dados bancários, comunicações, sistemas governamentais e outras informações protegidas.
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Agora, pesquisadores do Google desenvolveram um algoritmo quântico cerca de 20 vezes mais rápido que os anteriores.
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Segundo a equipe, esse avanço permitiria quebrar criptografia financeira com um computador de cerca de 500 mil qubits.
Segundo a equipe, esse avanço permitiria quebrar criptografia financeira com um computador de cerca de 500 mil qubits.
Ainda estamos longe disso: os computadores quânticos mais avançados de hoje têm aproximadamente mil qubits.
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Mesmo assim, o Google pretende migrar seus sistemas para uma criptografia resistente a ataques quânticos até 2029.
Mesmo assim, o Google pretende migrar seus sistemas para uma criptografia resistente a ataques quânticos até 2029.
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