“Crise quântica” pode acontecer antes do previsto

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Introdução Computadores quânticos ameaçam a segurança digital global ao explorar a física para quebrar criptografias atuais. O Google, ciente do “dia quântico” iminente, já desenvolveu um algoritmo avançado e planeja migrar seus sistemas para novas defesas até 2029, alertando para um futuro onde a segurança online será redefinida.

Principais Tópicos





Computadores quânticos podem quebrar criptografias atuais. Fenômeno “dia quântico” ameaça cibersegurança e sistema financeiro. Google criou algoritmo quântico 20x mais rápido. Máquinas com 500 mil qubits poderiam romper criptografia financeira. Google planeja adotar criptografia resistente a ataques quânticos até 2029.

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Os computadores quânicos exploram características estranhas da física, como a superposição: uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, eles podem se tornar capazes de realizar enormes quantidades de cálculos simultâneos – e quebrar os métodos de criptografia hoje usados para proteger todos os tipos de informação.

Esse fenômeno, batizado de “dia quântico”, teria consequências terríveis, incluindo ciberataques entre países e ameaças ao sistema financeiro. E pode acontecer antes do previsto. Pesquisadores do Google criaram (1) um algoritmo quântico 20 vezes mais rápido do que os atuais, que permitiria quebrar criptografia financeira com um computador de 500 mil qubits (bits quânticos).

Ainda estamos longe disso: as máquinas mais avançadas têm cerca de 1.000 qubits. Mas o Google acredita que o dia quântico irá chegar logo – e anunciou que vai migrar seus sistemas para novos tipos de criptografia, supostamente resistentes a ataques quânticos, até 2029.

Fonte 1. “Securing elliptic curve cryptocurrencies against quantum vulnerabilities: resource estimates and mitigations”.