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Sociedade, Tecnologia

“Crise quântica” pode acontecer antes do previsto

Quebra dos sistemas de criptografia teria consequências perigosas para o mundo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 14h00
Um processador quântico prateado com fios finos e brilhantes pendurados, em um fundo dividido entre cinza escuro e verde-azulado, com detalhes em rosa nas bordas.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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“Crise quântica” pode acontecer antes do previsto Priorizar nos meus resultados Google

Os computadores quânicos exploram características estranhas da física, como a superposição: uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, eles podem se tornar capazes de realizar enormes quantidades de cálculos simultâneos – e quebrar os métodos de criptografia hoje usados para proteger todos os tipos de informação.

Esse fenômeno, batizado de “dia quântico”, teria consequências terríveis, incluindo ciberataques entre países e ameaças ao sistema financeiro. E pode acontecer antes do previsto. Pesquisadores do Google criaram (1) um algoritmo quântico 20 vezes mais rápido do que os atuais, que permitiria quebrar criptografia financeira com um computador de 500 mil qubits (bits quânticos).

Ainda estamos longe disso: as máquinas mais avançadas têm cerca de 1.000 qubits. Mas o Google acredita que o dia quântico irá chegar logo – e anunciou que vai migrar seus sistemas para novos tipos de criptografia, supostamente resistentes a ataques quânticos, até 2029.

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Fonte 1. “Securing elliptic curve cryptocurrencies against quantum vulnerabilities: resource estimates and mitigations”.

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criptografia
Física quântica
Geopolítica
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