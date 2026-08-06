Quando e onde a escrita foi inventada?
Os humanos inventaram o registro escrito pelo menos quatro vezes ao longo da história, de forma independente.
Os humanos inventaram o registro escrito pelo menos quatro vezes ao longo da história, de forma independente.
Em geral, a escrita surgiu de necessidades burocráticas quando as sociedades se complexificavam: para organizar leis, transações comerciais, cobrança de impostos etc.
Em geral, a escrita surgiu de necessidades burocráticas quando as sociedades se complexificavam: para organizar leis, transações comerciais, cobrança de impostos etc.
A pioneira foi inventada na Suméria, onde também surgiram as primeiras cidades.
A pioneira foi inventada na Suméria, onde também surgiram as primeiras cidades.
ESCRITA CUNEIFORME
ESCRITA CUNEIFORME
Onde: Mesopotâmia (atual Iraque)
Quando: cerca de 3.300 a.C.
Onde: Mesopotâmia (atual Iraque)
Quando: cerca de 3.300 a.C.
Os registros eram feitos em tabuletas de argila que, felizmente, resistem bastante. Além do sumério, o formato também foi usado para registrar outros idiomas antigos. Seu uso durou até o século 1 a.C.
Os registros eram feitos em tabuletas de argila que, felizmente, resistem bastante. Além do sumério, o formato também foi usado para registrar outros idiomas antigos. Seu uso durou até o século 1 a.C.
Especialistas debatem se é uma invenção original: havia contato entre Egito e Mesopotâmia, e o conceito da escrita pode ter sido transmitido pelos sumérios.
Especialistas debatem se é uma invenção original: havia contato entre Egito e Mesopotâmia, e o conceito da escrita pode ter sido transmitido pelos sumérios.
Hieróglifos egípcios
Hieróglifos egípcios
Onde: Egito
Quando: 3.200 a.C.
Onde: Egito
Quando: 3.200 a.C.
Essa escrita deu origem ao alfabeto fenício, que, por sua vez, originou o alfabeto grego. Do grego veio o alfabeto etrusco, que, por fim, deu origem ao alfabeto latino que usamos.
Essa escrita deu origem ao alfabeto fenício, que, por sua vez, originou o alfabeto grego. Do grego veio o alfabeto etrusco, que, por fim, deu origem ao alfabeto latino que usamos.
Os registros mais antigos dessa escrita não estão em documentos administrativos, mas em ossos usados em rituais de adivinhação do futuro.
Os registros mais antigos dessa escrita não estão em documentos administrativos, mas em ossos usados em rituais de adivinhação do futuro.
Chinês antigo
Chinês antigo
Onde: Norte da China
Quando: cerca de 1.500 a.C.
Onde: Norte da China
Quando: cerca de 1.500 a.C.
Da lista, essa é a única escrita que sobrevive até hoje (com muitas mudanças, claro).
Da lista, essa é a única escrita que sobrevive até hoje (com muitas mudanças, claro).
Vários povos americanos, como olmecas e zapotecas, desenvolveram formas de escrita, mas a invenção maia é a mais avançada de todas.
Vários povos americanos, como olmecas e zapotecas, desenvolveram formas de escrita, mas a invenção maia é a mais avançada de todas.
Glifos maia
Glifos maia
Onde: América Central
Quando: cerca de 200 a.C.
Onde: América Central
Quando: cerca de 200 a.C.
Os glifos, gravados em pedra ou códices, já foram parcialmente decifrados por pesquisadores, mas muito do material original se perdeu na colonização espanhola.
Os glifos, gravados em pedra ou códices, já foram parcialmente decifrados por pesquisadores, mas muito do material original se perdeu na colonização espanhola.
A maior parte dos livros maias, por exemplo, foi queimada em fogueiras por padres católicos.
A maior parte dos livros maias, por exemplo, foi queimada em fogueiras por padres católicos.
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