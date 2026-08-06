Os registros eram feitos em tabuletas de argila que, felizmente, resistem bastante. Além do sumério, o formato também foi usado para registrar outros idiomas antigos. Seu uso durou até o século 1 a.C. Os registros eram feitos em tabuletas de argila que, felizmente, resistem bastante. Além do sumério, o formato também foi usado para registrar outros idiomas antigos. Seu uso durou até o século 1 a.C.