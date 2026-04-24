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História

Quando e onde a escrita foi inventada?

Os humanos criaram essa inovação, de forma independente, pelo menos três vezes na história.

Por Bruno Carbinatto 24 abr 2026, 12h00 | Atualizado em 29 abr 2026, 11h30
Imagem de um cilindro de pedra com escritas cuneiformes.
 (Irani-world/Unsplash)
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Os humanos inventaram o registro escrito pelo menos três vezes ao longo da história, de forma independente. Em geral, ele surgiu de necessidades governamentais quando as sociedades se complexificavam: para organizar leis, transações comerciais, cobrança de impostos etc. Mapa, em fundo verde, com os locais onde foram criados os primeiros alfabetos da humanidade.

1 – Escrita cuneiforme

Fotografia do contrato de compra e venda de um campo e uma casa, em escrita cuneiforme em forma de cunha adaptada para tabuletas de argila, Shuruppak , c. 2600 a.C.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Onde: Mesopotâmia (atual Iraque)

Quando: cerca de 3.300 a.C.

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A pioneira foi inventada na Suméria, onde também surgiram as primeiras cidades. Os registros eram feitos em tabuletas de argila que, felizmente, resistem bastante. Além do sumério, esse formato também foi usado para registrar idiomas como acadiano, hitita e elamita. Seu uso durou até o século 1 a.C.

2 – Hieróglifos egípcios 

Fotografia de Hieróglifos egípcios com cartuchos para o nome Ramsés II , do Templo de Luxor , Novo Reino.
(Reprodução/Wikimedia Commons)
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Onde: Egito Antigo

Quando: cerca de 3.200 a.C.

A segunda escrita mais antiga do mundo é bem diferente da cuneiforme, mas ainda há debate entre especialistas se ela é uma invenção original: como havia contato entre o Egito e a Mesopotâmia, o conceito do registro pode ter sido transmitido pelos sumérios. Essa escrita deu origem ao alfabeto fenício, que, por sua vez, originou o alfabeto grego. Do grego veio o alfabeto etrusco, que, por fim, deu origem ao alfabeto latino que usamos.

Europeus comiam múmias na Idade Média

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3 – Chinês antigo

Fotografia do osso oracular do grupo de adivinhos Bīn 賓 do período I, correspondente ao reinado do Rei Wu Ding (final da dinastia Shang).
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Onde: Norte da China

Quando: cerca de 1.500 a.C.

Os chineses são uma exceção: os registros mais antigos de escrita não estão em documentos contábeis ou administrativos, mas em ossos usados em rituais religiosos de adivinhação do futuro. Da lista, essa é a única escrita que sobrevive até hoje (com muitas mudanças, claro).

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4 – Glifos maia

Detalhe do Códice de Dresden
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Onde: América Central

Quando: cerca de 200 a.C.

Vários povos americanos, como os olmecas e zapotecas, desenvolveram formas de escrita nas Américas, mas a invenção maia é a mais avançada de todas. Os glifos, gravados em pedra ou códices, já foram parcialmente decifrados por pesquisadores, mas muito do material original se perdeu na colonização espanhola – a maior parte dos livros, por exemplo, foi queimada em fogueiras por padres católicos.

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TAGS:
China
CIVILIZAÇÃO MAIA
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