“A Odisseia” teve uma continuação na Grécia Antiga – e ela é bizarra
Depois do fim de
A Odisseia,
a história do herói Odisseu ainda continuava. Um poema perdido, a
Telegonia
, narra suas aventuras após a volta à Ítaca e sua trágica morte.
Depois do fim de
A Odisseia,
a história do herói Odisseu ainda continuava. Um poema perdido, a
Telegonia
, narra suas aventuras após a volta à Ítaca e sua trágica morte.
Telegonia
fazia parte do chamado
Ciclo Épico de Troia
, um conjunto de oito poemas sobre a Guerra de Troia. Era, cronologicamente, seu capítulo final.
Telegonia
fazia parte do chamado
Ciclo Épico de Troia
, um conjunto de oito poemas sobre a Guerra de Troia. Era, cronologicamente, seu capítulo final.
Dos oito poemas, apenas
A Ilíada
e
A Odisseia
sobreviveram integralmente até hoje .
A Telegonia
foi perdida: restam apenas dois versos do texto original.
Dos oito poemas, apenas
A Ilíada
e
A Odisseia
sobreviveram integralmente até hoje .
A Telegonia
foi perdida: restam apenas dois versos do texto original.
Seu conteúdo é conhecido por citações e resumos de autores antigos. A autoria também é incerta, mas seu autor não é Homero, e a obra foi escrita depois dos poemas homéricos.
Seu conteúdo é conhecido por citações e resumos de autores antigos. A autoria também é incerta, mas seu autor não é Homero, e a obra foi escrita depois dos poemas homéricos.
O poema conta que, após seu retorno à Ítaca, Odisseu viajou à região da Tesprócia, onde se casou com a rainha Calídice e teve um filho, Polipetes, antes de voltar para seu próprio reino.
O poema conta que, após seu retorno à Ítaca, Odisseu viajou à região da Tesprócia, onde se casou com a rainha Calídice e teve um filho, Polipetes, antes de voltar para seu próprio reino.
A segunda parte apresenta Telégono, filho que Odisseu teve com a feiticeira Circe. Criado sem conhecer o pai, ele parte em sua busca quando atinge a maioridade.
A segunda parte apresenta Telégono, filho que Odisseu teve com a feiticeira Circe. Criado sem conhecer o pai, ele parte em sua busca quando atinge a maioridade.
Circe dá ao filho uma lança com a ponta feita do ferrão venenoso de uma arraia. No meio da jornada, uma tempestade leva Telégono até uma ilha desconhecida.
Circe dá ao filho uma lança com a ponta feita do ferrão venenoso de uma arraia. No meio da jornada, uma tempestade leva Telégono até uma ilha desconhecida.
Na ilha, Telégono rouba gado e entra em combate com seu dono. Só depois de feri-lo descobre que matou acidentalmente seu próprio pai.
Na ilha, Telégono rouba gado e entra em combate com seu dono. Só depois de feri-lo descobre que matou acidentalmente seu próprio pai.
Após a morte de Odisseu, Telégono leva seu corpo até Circe, acompanhado de Penélope e Telêmaco. A feiticeira então concede imortalidade aos três.
Após a morte de Odisseu, Telégono leva seu corpo até Circe, acompanhado de Penélope e Telêmaco. A feiticeira então concede imortalidade aos três.
O desfecho é peculiar: Penélope se casa com Telégono, enquanto Circe se casa com Telêmaco. Assim, as duas se tornam sogra e nora simultaneamente.
O desfecho é peculiar: Penélope se casa com Telégono, enquanto Circe se casa com Telêmaco. Assim, as duas se tornam sogra e nora simultaneamente.
Leia o texto aqui