Há evidências de que existam universos paralelos? 

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail bruno.vaiano@abril.com.br.

Não. Universos paralelos são apenas possibilidades que emergem das duas teorias que os físicos usam atualmente para descrever o Universo, a mecânica quântica e a relatividade geral. As equações dessas teorias são extremamente confiáveis e fazem previsões precisas sobre o mundo real, confirmadas por experimentos de laboratório e observações astronômicas.

Ao longo do século 20, certas maneiras de resolver ou interpretar essas equações levaram repetidamente (e por caminhos diferentes) à previsão de que existem outros universos. Como a matemática faz um trabalho excepcional descrevendo as coisas que são acessíveis a nós, os físicos dão a ela uma chance de descrever também o que não podemos ver – e assim é possível levar a hipótese de universos paralelos a sério, até que apareçam provas do contrário.

Caso o Universo seja infinito, por exemplo – e isso é bastante provável –, todas as configurações de átomos serão forçadas a se repetir em algum momento, e haverá infinitas Terras idênticas à nossa ou muito parecidas, localizadas a distâncias imensas. Viu só? Partindo de uma premissa com boas chances de ser verdadeira, dá até para concluir que existem mundos iguais ao nosso – habitados por cópias nossas.

Quem quiser se aprofundar nesse assunto pode curtir o livro A Realidade Oculta, do físico americano Brian Greene, que a Super já leu e resenhou. Clique aqui.

Pergunta de @paulosantanna_, via Instagram.