Por que as bolachas de água e sal têm furinhos?

As bolachas de água e sal passam por um processo de fermentação biológica durante o preparo.

A massa cresce por causa do dióxido de carbono gerado por leveduras de nome científico Saccharomyces cerevisiae, utilizadas também na produção de pães e cerveja.

Quando os quadradinhos de massa vão para o forno, a temperatura elevada evapora a água e faz o gás preso entre as camadas de massa se expandir. Os buracos garantem que o vapor e o CO 2 saiam do produto de maneira uniforme, preservando o formato.

Sem os furinhos, a massa ficaria com grandes bolhas na superfície, tornando o biscoito quebradiço e deformado. Isso dificultaria a vida das empresas na hora de embalar o alimento – e a nossa, quando fôssemos passar manteiga ou requeijão na guloseima.

Pergunta de @veiguinhaboy, via Instagram.