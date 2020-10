Por que os móveis estalam à noite?

Vamos conversar sobre o conceito de temperatura. Uma coisa quente é algo que, na escala atômica, está com as partículas que a compõem muito agitadas, balançando para cá e para lá. Já uma coisa fria está com seus átomos em um estado monótono, lânguido.

Conforme o anoitecer se aproxima, a temperatura ambiente cai e o grau de agitação microscópica dos seus móveis diminui. A questão crucial é que átomos ouriçados ocupam mais espaço do que átomos calminhos (imagine a diferença entre a fila do gargarejo em um show do Roberto Carlos e um do Metallica e fica fácil entender por quê: os headbangers pressionam a grade constantemente).

Ou seja: os móveis se contraem e se expandem todos os dias. Conforme fazem isso, suas peças se acomodam em posições ligeiramente diferentes – e estalam no processo. Os estalos também rolam durante o dia, mas os demais ruídos do horário comercial os ofuscam

Pergunta de @gi_abb_, via Instagram.