Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Beija-flores podem baixar suas temperaturas para menos de 4 ºC

Durante a noite, aves que vivem na Cordilheira dos Andes entram em estado de torpor para economizar energia e sobreviver ao ambiente extremo.

Por Carolina Fioratti 9 set 2020, 15h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
Beija-flores podem baixar suas temperaturas para menos de 4 ºC
 (Joesboy/Getty Images)
Continua após publicidade
Beija-flores podem baixar suas temperaturas para menos de 4 ºC Priorizar nos meus resultados Google

Os beija-flores são animais curiosos, que podem bater as asas 200 vezes por segundo e voar a uma velocidade de 80 km/h. Tais esforços requerem muita energia, o que faz com que as aves bebam, por dia, o equivalente ao seu próprio peso em néctar. No entanto, para os beija-flores que vivem na Cordilheira dos Andes, só a alimentação reforçada não basta: esses devem resfriar seus corpos em até 30 ºC durante a noite para poupar energia, entrando em estado de torpor. 

Torpor e hibernação são estados diferentes. O primeiro ocorre por períodos curtos, pontualmente, quando o metabolismo do animal desacelera e ele se adapta a um ambiente extremo. Já a hibernação, como ocorre com ursos, pode se estender por vários meses, sem interrupções.

Mas voltemos aos colibris. Uma pesquisa publicada nesta quarta-feira (9), na revista científica Biology Letters, mostrou as menores temperaturas corporais já registradas para a ave. Os beija-flores sul americanos da espécie Metallura phoebe, por exemplo, alcançaram a impressionante marca de 3,3 ºC durante a noite. 

Continua após a publicidade

As medições foram feitas em 2015, quando os pesquisadores juntaram em cativeiro 26 beija-flores de diferentes espécies para monitorar seus comportamentos noturnos. O Metallura phoebe, citado acima, mantinha-se em baixas temperaturas por cerca de dez horas, enquanto os outros passavam pouco menos de seis horas em estado de torpor. Ao acordar no dia seguinte, todos rapidamente recuperavam o calor do corpo e voltavam a média de 35 ºC.

Siga

Na maioria das espécies de colibris analisadas, as temperaturas em torpor variavam entre 5 ºC e 10 ºC. Neste estado, o coração das aves que bate, em média, de 1 a 1,2 mil vezes por minuto durante o voo, caiam para 50 batidas por minuto. Os cientistas explicam que os beija-flores em torpor podem ser facilmente confundidos com animais mortos. 

Continua após a publicidade

Há ainda outros estudos a serem feitos para elucidar algumas questões, como a possibilidade dos beija-flores de realmente hibernarem. Essa é uma hipótese dos pesquisadores baseada em histórias de que algumas aves dos Andes já foram vistas entrando e se mantendo em cavernas em épocas de frio. Não há nenhuma comprovação, mas este é um indício de que os beija-flores poderiam economizar sua energia por períodos maiores de tempo, e não apenas por uma noite. A única espécie de pássaro conhecida por hibernar é o Noitibó-de-nuttall, uma pequena ave que habita o Colorado, nos EUA, e algumas florestas temperadas no Canadá.

Estudar os colibris pode ainda trazer vantagens para os humanos. Os pássaros enfrentam uma queda de temperatura corporal de 10 ºC a 30 ºC de forma natural. O homem, ao apresentar baixa de 2 ºC, já está em estado de hipotermia. O professor da Universidade de Pretória (África do Sul) e co-autor do estudo, Andrew McKechnie, explicou como o mecanismo poderia ser explorado e aplicado em viagens espaciais: “Em um estágio, a Nasa estava se perguntando seriamente se seria possível induzir um estado de torpor ou de hibernação em humanos, a fim de ir além da vizinhança terrestre”, disse.

Publicidade
TAGS:
ANDES
AVES
BEIJA-FLOR
Cordilheira dos
Meio Ambiente
pássaros
pesquisa
temperatura
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).