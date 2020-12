Se planetas giram em torno de estrelas, estrelas giram em torno de quê?

De modo geral, as estrelas giram em torno do centro das galáxias. E as contas dos astrofísicos permitem inferir que, no centro de cada galáxia – ou pelo menos no da maioria delas –, há um buraco negro de massa altíssima.

(As tais contas consistem, por exemplo, em analisar a trajetória percorrida por estrelas no bojo da Via Láctea, seu centro denso, para descobrir a que forças elas estão submetidas e que objetos são capazes de gerá-las.)

Já vimos um desses buracos negros: o núcleo da galáxia M87, representado na foto pioneira da rosquinha laranja. O próximo passo é fotografar o buraco negro no centro da nossa galáxia, Sagitário A*.

O nosso Sol fica a uma distância de 24 mil anos-luz de Sagitário A*, e percorre sua órbita em torno dele a 220 quilômetros por segundo. É o suficiente para completar uma volta a cada 237 milhões de anos.

Ou seja: na época em que reinaram os dinossauros, o Sol estava do outro lado da galáxia – e a Terra, por consequência, também.

Pergunta de @leone_v_o, via Instagram.