Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Carbono Zero

Coluna Carbono Zero: China quer gerar energia limpa no espaço

País pretende colocar painéis solares na órbita da Terra. Entenda qual é a lógica por trás desse conceito.

Por Salvador Nogueira 17 nov 2021, 18h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Ilustração de astronauta tomando sol segurando painel solar.
 (Rafaela Pascotto/Superinteressante)
Continua após publicidade
Coluna Carbono Zero: China quer gerar energia limpa no espaço Priorizar nos meus resultados Google

É uma ideia que nasceu na ficção científica, acabou sendo posta de lado pela Nasa e agora se vê seriamente considerada pelos chineses, diante do drama das mudanças climáticas: a criação de uma estação de energia solar no espaço. A ideia não é difícil de entender: consiste em colocar painéis fotovoltaicos em órbita e transferir a energia captada por eles para uma usina em solo, por meio de um feixe intenso e concentrado de micro-ondas.

Ela também não é nova. O primeiro a popularizá-la foi o prolífico escritor Isaac Asimov, que em 1941 publicou um conto em que descrevia estações espaciais capazes de transferir energia colhida do Sol para outros planetas com raios de micro-ondas.

O conceito sempre foi difícil de implementar. Lançamentos espaciais são caros, e durante muito tempo não houve estímulo para desenvolver uma solução do tipo, quando havia opções muito mais baratas e simples. Mas essa equação começou a mudar com a urgência da humanidade em “limpar” sua matriz energética.

Painéis solares no espaço oferecem vantagens significativas sobre os instalados na Terra. Lá, eles não precisam lidar com a perda de eficiência ocasionada pela presença de uma atmosfera (que filtra radiação, com ou sem nuvens) nem com o fato de que durante as noites na Terra não há energia a ser colhida. Numa órbita geoestacionária, seria possível manter painéis expostos ao Sol de maneira quase permanente, com eficiência bem maior.

Siga
Continua após a publicidade

Também ajuda que os voos espaciais estejam se tornando mais baratos. E aí a China decidiu ser o primeiro país a tentar tirar a premissa do campo da ficção para a realidade. Ao final deste ano, o governo deve concluir a construção de uma instalação de teste com custo estimado em US$ 15,4 milhões, na cidade de Chongqing.

Ali serão recebidos os feixes de micro-ondas que transportarão a energia colhida com os painéis, para reconversão em eletricidade. No princípio, os testes de transmissão serão feitos com painéis suspensos por balões, a fim de desenvolver as técnicas para a transmissão por micro-ondas com alta precisão e confiabilidade. Se tudo correr bem, os chineses esperam lançar satélites com grandes painéis solares capazes de gerar 1 megawatt até 2030. E ampliar isso para 1 gigawatt até 2049.

Continua após a publicidade

É um projeto ambicioso, potencialmente cheio de percalços, mas que pode ter impacto na forma como geramos energia na Terra. Por ora, temos de ver se funciona mesmo.

Publicidade
TAGS:
Carbono Zero
CO2
energia elétrica
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).