Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Alguns dinossauros podiam cantar como pássaros, segundo estudo

Em 2023, alguns paleontólogos encontraram a laringe de um Pinacosaurus grangeri, e descobriram que o órgão vocal era muito parecido com o das aves modernas.

Por Eduardo Lima 30 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Imagem das partes que compõem a laringe do 'Pinacosaurus grangeri' havia mobilidade e isso era permitido emitir sons semelhantes a algumas aves
 (Tatsuya Shinmura/Reprodução)
Continua após publicidade
Alguns dinossauros podiam cantar como pássaros, segundo estudo Priorizar nos meus resultados Google

Nesta semana, o quarto filme da franquia Jurassic World chega aos cinemas. É uma boa oportunidade para os fãs de dinossauros de ouvir os rugidos poderosos dos animais pré-históricos num sistema de som de respeito.

Esses sons assustadores supostamente produzidos pelos dinos fazem parte do imaginário popular, mas são mais criações dos engenheiros de som de Hollywood do que descobertas da comunidade científica.

O aparelho fonador dos dinossauros, conjunto de órgãos responsável pela emissão de sons que compõem a comunicação oral, era composto por tecidos moles que dificilmente viram fósseis.

Tudo que se sabia sobre o barulho que os dinossauros faziam era baseado em especulações de paleontólogos a partir de alguns canais que os animais tinham para perceber sons, ou de algumas características no crânio que poderiam servir como câmaras de ressonância.

Siga

Agora, a ciência está começando a ter uma ideia melhor de como era a voz dos dinos. Em 2023, pesquisadores encontraram um fóssil no deserto de Gobi, na Mongólia.

Continua após a publicidade

Era uma laringe em bom estado de preservação do Pinacosaurus grangeri, um herbívoro encouraçado de cerca de três toneladas, dois metros de altura e cinco metros de largura que viveu entre 85 milhões e 75 milhões de anos atrás.

Num estudo publicado na Nature Communications Biology a partir da descoberta do fóssil, cientistas do Japão e dos Estados Unidos sugeriram que esse anquilossauro provavelmente emitia um som parecido com o canto das aves.

Dinos cantores

A laringe do Pinacosaurus grangeri é o primeiro órgão vocal encontrado de um dinossauro não aviário (ou seja, que não evoluiu para virar uma das aves modernas).

Continua após a publicidade

Antes disso, todos os estudos sobre os sons dos dinos eram baseados nas estruturas de audição encontradas em fósseis, propícias para frequências baixas. A suposição por trás dessas pesquisas é que os animais podem perceber os mesmos tipos de sons que eles podem produzir.

Em 1995, paleontólogos do Museu de História Natural do Novo México conseguiram um fóssil do crânio de um Parasaurolophus tubicen. Depois de dois anos de pesquisa, eles fizeram uma simulação computadorizada de como seria a voz dele.

Continua após a publicidade

O resultado foi parecido com uma buzina de barco. É provável que a maioria dos dinossauros emitisse sons graves com comprimento de onda longo, diferentes dos gritos e rugidos do Jurassic World.

Por causa desse e outros estudos, a comunidade científica considerava improvável que alguns dinossauros emitissem sons agudos, como o canto de suas parentes evolutivas, as aves.

Agora, a laringe de Pinacosaurus pode mudar essa história. O órgão é muito parecido com as laringes de aves modernas, e podia produzir sons parecidos com os de um papagaio.

Continua após a publicidade

“Podemos dizer que o Pinacosaurus basicamente soava de forma parecida com as aves”, explicou o paleontólogo japonês Junki Yoshida, o principal autor do artigo sobre a laringe fossilizada, para o jornal espanhol El País.

Essa conclusão bate com outros estudos baseados no ouvido interno de dinossauros da mesma família, que sugeriam que eles podiam ouvir mais frequências sonoras do que outros dinos.

Talvez o canto agudo tenha se desenvolvido evolutivamente como ferramenta de proteção, para se comunicar de forma que escapasse dos ouvidos dos grandes predadores. Por enquanto, isso é só suposição, e mais estudos são necessários para entender melhor o que a descoberta da laringe significa.

Continua após a publicidade

Não dá para pegar essa descoberta e generalizar para todos os dinossauros, que provavelmente não tinham a mesma capacidade sonora dos Pinacosaurus. Porém, a partir desse fóssil único, os cientistas vão poder reavaliar vários restos mortais inconclusivos para buscar evidências de estruturas parecidas com a desses anquilossauros cantores.

Publicidade
TAGS:
AVES
Dinossauros
paleontologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).