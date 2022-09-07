Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Carbono Zero

Europa estuda plano para colher energia solar no espaço

A Guerra da Ucrânia e o embargo à Rússia mergulharam o Velho Continente em uma grave crise energética. Tão grave que a Agência Espacial Europeia já cogita uma ideia radical: capturar energia solar no espaço, e mandar para a Terra. Mas seria viável?

Por Bruno Garattoni e Nathan Fernandes 7 set 2022, 11h21 | Atualizado em 15 set 2022, 16h14
Ilustração de um satélite com placas solares acopladas.
 (Gustavo Magalhães/Superinteressante)
Continua após publicidade
Europa estuda plano para colher energia solar no espaço Priorizar nos meus resultados Google

Texto Bruno Garattoni e Nathan Fernandes 

Está faltando energia na Europa, e vai piorar. A inflação anual quadruplicou e bateu em 9,8%, um recorde histórico, puxada pela alta explosiva no preço da energia e nas contas de luz – que, dependendo do país, chegaram a dobrar ou triplicar de valor. É uma consequência direta da Guerra da Ucrânia, com a invasão desse país pela Rússia. A União Europeia impõs sanções econômicas a Moscou, está deixando de importar petróleo e gás russos – e os preços dessas commodities, que a Europa usa para gerar eletricidade e calefação, simplesmente dispararam. 

No inverno, em que a necessidade de aquecer as residências aumenta o consumo energético, a situação pode se tornar crítica. O ministro da energia da Bélgica, Tinne Van der Straeten, afirmou que os próximos “cinco a dez invernos” europeus serão “terríveis” se o preço da energia continuar nos patamares atuais.   

Mas a Guerra da Ucrânia não parece perto do fim – e, mesmo quando ela acabar, as sanções econômicas não serão desfeitas de um dia para o outro. Além disso, a Rússia tem ameaçado abandonar para sempre a operação do gasoduto Nord Stream 1, através do qual fornece gás para a Europa. Nesse cenário crítico, a Agência Espacial Europeia (ESA) criou o programa Solaris, que tem um objetivo mirabolante: trazer energia do espaço. 

Siga
Continua após a publicidade

A ideia é lançar cerca de 20 satélites, que seriam capazes de coletar energia solar e enviar para a Terra. Eles ficariam em órbita geoestacionária, a aproximadamente 36 mil km de altitude – e, por isso, sempre “parados” sobre a Europa. 

A energia solar seria refletida por espelhos, capturada por grandes placas solares e enviada à Terra por meio de feixes de microondas, que seriam recebidos no solo e então convertidos novamente em eletricidade para uso residencial ou industrial. 

A vantagem disso é que no espaço, a radiação solar é muito mais forte do que na Terra (aproximadamente metade da energia solar é absorvida pela camada de ozônio e pela atmosfera terrestre antes de chegar ao solo). Segundo a ESA, cada satélite poderia fornecer até 2 gigawatts — o equivalente à energia gerada por uma usina nuclear. 

Continua após a publicidade
ilustração
Ilustração mostrando como um satélite do projeto Solaris poderia funcionar. Ele teria espelhos que refletem e concentram a luz, que incide sobre um grande bloco de placas fotovoltaicas. (Roland Berger Consulting/ESA/Reprodução)

A agência encomendou dois estudos para analisar a viabilidade dessa rede de satélites, que começaria a operar entre 2040 e 2050. Eles estimaram que seria preciso investir 15 bilhões em pesquisa, desenvolvimento e lançamento do primeiro satélite. Isso é só para o primeiro. A construção da rede de 20 satélites poderia custar centenas de bilhões de euros.

Continua após a publicidade

Cada satélite precisaria de uma grande quantidade de espelhos e placas solares, e por isso seria bem pesado: teria 10 vezes mais massa do que a Estação Espacial Internacional, que pesa 450 toneladas. Sua montagem, no espaço, exigiria dezenas de lançamentos de foguetes.

Mesmo se a Europa estiver disposta a pagar por todos esses voos, a ESA talvez não seja capaz de fazê-los com os foguetes que possui hoje. Uma saída seria recorrer a empresas privadas, como a americana SpaceX. Mas Elon Musk, o dono dela, não parece muito aberto a isso. Em 2018, perguntado sobre a possibilidade de coletar energia solar no espaço, ele disse: “é a coisa mais idiota que existe”.

Continua após a publicidade

“Se existe alguém que deveria gostar de energia solar espacial, deveria ser eu. Tenho uma empresa de foguetes e uma empresa de energia solar. Mas é mais do que óbvio que não vai funcionar”, afirmou Musk, para então explicar sua opinião.

A conversão da eletricidade em microondas, e depois a reconversão das microondas em eletricidade, quando elas chegassem à Terra, acarreta perdas de energia – e isso torna a coleta espacial uma alternativa menos atraente do que pode parecer. “Melhor colocar os painéis solares na Terra”, disse Musk.

Continua após a publicidade

A Europa até tem uma justificativa para considerar a energia espacial. Nem todos os países têm espaço sobrando para dedicar a uma rede de grandes usinas de energia solar – ou possuem um clima propício para ela. Em Madri, na Espanha, por exemplo, chove apenas 63 dias por ano, em média. Já em Londres, são 150 – e em Glasgow, na Escócia, nada menos do que 170. A energia espacial não estaria sujeita a esse problema.

Mas o grande porém é que várias das tecnologias necessárias para o Solaris ainda nem existem. Dos nove elementos-chave para colocar o sistema no ar, apenas um está pronto e disponível hoje: o sistema de comunicação com a Terra.

Todos os outros precisariam ser desenvolvidos. Segundo os estudos da ESA, os sistemas responsáveis pela montagem em órbita e manutenção dos satélites, e o sistema de conversão de energia, levariam entre dez e vinte anos para ficar prontos.

Em 2021, a China anunciou seu próprio projeto para tentar captar energia solar no espaço. A primeira instalação de teste está sendo construída em Chongqing, no Sul do país, a um custo estimado em US$ 15 bilhões.

A ideia é lançar satélites experimentais, capazes de gerar 1 megawatt cada um, até o final desta década. Se tudo der certo, o projeto seguirá para a fase de implantação, com satélites de 1 gigawatt cada, que começariam a operar até 2049. Ou seja: a China está um pouco mais avançada do que a ESA, mas também está longe de conseguir explorar essa fonte de energia.

Capturar eletricidade no espaço é uma ideia sedutora e futurista, mas também antiga. O conto “Razão”, escrito em 1941 por Isaac Asimov – e parte da coletânea de histórias “Eu, Robô” – se passa em uma estação espacial construída para coletar energia solar.

Ela manda eletricidade para a Terra usando microondas, exatamente como a ESA pensa em fazer (no conto, a estação é controlada por robôs que adquirem consciência, criam uma religião e decidem que a Terra não existe, mas continuam enviando energia para ela).

Na vida real, ainda não estamos nem perto de ter robôs conscientes – e a energia solar espacial, mesmo com o desejo da Europa e as tentativas da China, ainda pertence só aos livros de ficção científica.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
Carbono Zero
Sustentabilidade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).