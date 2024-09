3 notícias sobre: o cérebro dos ratos

Neurônio “acalma” outros neurônios durante o sono

Quando os ratos estão dormindo, um tipo de neurônio chamado CA2 dispara sequências específicas de sinais elétricos, com um efeito interessante: isso inibe a atividade dos neurônios que os animais usaram, quando estavam acordados, para aprender alguma coisa. O fenômeno foi descoberto (1) por cientistas da Universidade Cornell, nos EUA, e pode estar ligado à consolidação das memórias.

Sistema grava duas cópias de cada memória

Quando você memoriza algo, cria uma relação de afinidade entre determinado grupo de neurônios. Os ratos também. Mas, como mostrou um estudo (2) da Universidade de Basileia (Suíça), eles fazem isso duas vezes: cada memória é gravada independentemente por dois tipos de neurônio, os EBNs (neurônios “precoces”) e LBNs (“tardios”), que surgem em estágios diferentes da formação do cérebro.

Circuito ajuda a dosar a sensação de medo

A amígdala, no meio do cérebro, contém um circuito neural que freia o medo. Cientistas chineses desligaram (3) esse circuito no cérebro de ratos – e deixaram os bichinhos com mais medo (ao ouvir determinado som, que associavam a um eletrochoque, os ratos ficavam parados por mais tempo). A descoberta pode inspirar estudos sobre o estresse pós-traumático em humanos.

Fontes 1. “A hippocampal circuit mechanism to balance memory reactivation during sleep”. L Karaba e outros, 2024. 2. “Divergent Recruitment of Developmentally-Defined Neuronal Ensembles Supports Memory Dynamics”. VA Kveim e outros, 2024. 3. “Inhibitory fear memory engram in the mouse central lateral amygdala”. WH Hou e outros, 2024.