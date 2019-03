O veganismo não só vem ganhando adeptos entre humanos mas também entre animais de estimação. Uma nova pesquisa analisou o número de donos de pet que consideram colocar os bichinhos em dietas veganas – e faz um alerta sobre os riscos dessa prática.

Publicado pela revista PLOS ONE, o estudo coletou dados de 3.670 donos de cães e gatos ao redor do mundo. Pela internet, os participantes responderam a um questionário sobre hábitos alimentares, veganismo e preocupações sobre o que os seus pets andam comendo.

De acordo com a pesquisa, 35% dos donos de animais demonstraram interesse em colocar os bichinhos em dietas veganas – ou seja, nada de alimentos que tenham ingredientes de origem animal. Dentre as pessoas que se consideram veganas, o número mais que dobra: 78% não descartaria a possibilidade de alimentar o seu pet só à base de vegetais ou produtos do tipo.

Donos veganos representam só 6% do total de entrevistados, mas os números à respeito desse grupo são curiosos. 27% deles afirmou que a dieta vegana para os bichos já é uma realidade. 1,6% dos 2.940 cães e 0,7% dos 1.545 gatos analisados no estudo eram alimentados dessa maneira. No fim das contas, o número de veganos de quatro patas é baixo: 47 cachorros e 11 gatinhos. Mesmo assim, os resultados da pesquisa surpreenderam os cientistas.

“27% [do total de veganos] pode soar como um número pequeno, mas quando se pensa no número real de animais de estimação envolvidos, isso é enorme e muito maior do que esperávamos”, disse a pesquisadora Sarah Dodd, da Faculdade de Veterinária de Ontário, no Canadá, e uma das autoras do estudo. Segundo ela, considerando os dados levantados, o interesse por esse tipo de dieta para os animais pode aumentar. E isso pode ser perigoso.

Pets veganos? Melhor não

Lobos e felinos, como leões e tigres, não são os maiores fãs de legumes e verduras, e isso acontece por uma razão: são estritamente carnívoros. Ponto. No caso de seus parentes domesticados (cães e gatos), a história é mais complicada, já que existem poucos estudos sobre os impactos de uma dieta vegana para os bichinhos.

Com os gatos, não tem conversa. Eles são animais carnívoros, assim como os seus primos selvagens, e precisam de nutrientes encontrados em alimentos de origem animal. Já os cães são considerados onívoros, ou seja, comem de tudo. Ao longo da evolução, os cães adquiriram a capacidade de digerir amido, encontrado na batata, no arroz, no milho, entre outros. Mesmo assim, os cachorros ainda necessitam de aminoácidos como a cartinina e a taurina, que dificilmente são obtidos em dietas vegetais, a menos que sejam acrescidos de suplementos.

A discussão tem espaço não só no Canadá, mas também em outros países. Uma pesquisa da Associação de Produtores de Alimentos para Animais de Estimação, no Reino Unido, analisou a dieta vegana de 86 cães e apontou que metade deles sofria de falta proteínas, cálcio, zinco e algumas vitaminas e aminoácidos.

Por lá, inclusive, colocar gatinhos em uma rotina vegana pode infringir a lei. De acordo com um comunicado da RSPCA, associação britânica que defende o bem-estar dos animais, colocar o felino em uma dieta do tipo pode trazer sérias consequências, além de ir contra o Animal Welfare Act, regra que fala que os donos de animais de estimação precisam atender a todas as necessidades dos pets.

Até que os estudos nessa área avancem, a melhor alternativa para mudar (um pouco) a alimentação do seu animal é conversar com um veterinário. Dietas veganas para cachorros vão precisar esperar mais um pouco. Por ora, eles vão continuar roendo osso mesmo.