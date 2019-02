Manual: como adestrar seu cão em casa

–

1. Comece cedo

Treinar um cachorro jovem exige menos repetições. Adestrar pets mais velhos é possível, mas demora mais, já que será preciso corrigir hábitos já adquiridos. Se o mascote vai ficar muito em casa, escolher um com temperamento tranquilo ajuda.

2. Em casos graves…

Cães que passam muito tempo sozinhos, por não se relacionarem com outras pessoas, podem ficar agressivos. Procure por adestradores profissionais quando o treinamento não estiver funcionando – ou se você não se sentir preparado para isso.

3. Dê recompensas

Não grite quando ele fizer algo errado. Mas se fizer algo certo, recompense-o com um biscoito ou um pouco de ração. Crie uma rotina de alimentação em vez de deixar comida no pote o dia todo. Se ele tiver comida sempre ao alcance, não vai valorizar o “prêmio”.

4. Duração das sessões

Não adianta separar mais do que 15 minutos para uma sessão de treinamento, pois o foco do cachorro é curto. Para evitar dispersão, ensine-o em lugares com poucas distrações.Torne isso um hábito diário para que a comunicação entre você e o seu animal fique cada vez melhor.

5. Modere os truques

Além do adestramento que melhora o comportamento dos cães (não atacar pessoas, fazer xixi no lugar certo, etc.), há os comandos como sentar, rolar e fingir de morto. Use-os com cautela. Alguns movimentos, como ficar de pé, não são naturais. Repeti-los várias vezes pode causar lesões.

Fontes: Marcos Bossle, adestrador profissional e fundador da Sociedade Pet; Marcela Barbieri Boro, zootecnista e franqueada da Cão Cidadão.

Para ir além

Bino (Android)

Aplicativo que organiza o adestramento do seu cachorro.

Tudo sobre Cachorros

Canal do YouTube com dicas para donos desesperados (ou não).

Adestramento Inteligente

Livro de Alexandre Rossi, zootecnista pela USP e ex-apresentador do NatGeo.