Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

A história por trás da maior trilha de fósseis de pegadas já encontrada

Com 1,5 km de extensão, marcas parecem pertencer a uma mulher - que caminhava com seu filho no colo no fim da última Era Glacial.

Por Carolina Fioratti 14 out 2020, 16h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
A história por trás da maior trilha de fósseis de pegadas já encontrada
 (Matthew Robert Bennett / Sally Christine Reynolds / Bournemouth University/Reprodução)
Continua após publicidade
A história por trás da maior trilha de fósseis de pegadas já encontrada Priorizar nos meus resultados Google

No Parque Nacional de White Sands, no estado do Novo México (EUA), há um lago seco, conhecido como “playa”. Analisando as marcas no solo ressecado, é possível notar uma porção de pegadas que foram deixadas ali durante o fim da última era glacial, há cerca de 11,5 mil anos.

Registros fósseis já são atrativos por contarem a história do nosso planeta, mas um vestígio que estava por ali chamou a atenção dos pesquisadores.

Pegadas humanas que seguiam uma trajetória retilínea ocupavam 1,5 quilômetro de extensão, apresentando um caminho de ida e de volta. É a maior trilha de fósseis de pegadas humanas já descoberta pela ciência.

Analisando as características dessas pegadas, pesquisadores conseguiram reunir diversas informações sobre quem passou por ali. Agora, essas descobertas viraram um artigo científico, publicado na revista Quaternary Science Reviews.

Siga
Continua após a publicidade
A história por trás da maior trilha de fósseis de pegadas já encontrada
Pegadas no Parque Nacional de White Sands sugerem que uma mulher ou um adolescente percorreu mais de um quilômetro de distância com uma criança no colo. (Matthew Robert Bennett / Bournemouth University/Reprodução)

A primeira delas é que o viajante não estava sozinho. Em alguns pontos, apareciam também marcas de um pé pequenininho, que os cientistas imaginam pertencer a uma criança com menos de três anos. Pelo tamanho das pegadas principais, quem carregava o bebê era uma mulher, possivelmente a mãe, ou um adolescente.

Continua após a publicidade

A pessoa também parecia com pressa, pois andava a uma velocidade de 1,7 metros por segundo. A fins de comparação, uma velocidade de caminhada confortável fica em torno de 1,2 e 1,5 m/s em uma superfície plana e seca. Logo aí já temos outro obstáculo: o caminho, à época, era lamacento e escorregadio.

Continua após a publicidade

Além disso, a pessoa seguiu o caminho com a criança no colo apenas na ida. Examinando as pegadas, os cientistas perceberam que, na volta, não havia carga com o viajante. Tal detalhe pode ser estudado pela posição do pé, que fica mais curvado quando o corpo está sob pressão. 

Segundo o grupo que assina a descoberta, é provável que, por pouco, a viagem não tenha contado com alguns encontros inesperados. Um mamute e até uma preguiça gigante cruzaram com as pegadas, mas só o segundo animal percebeu que havia sinais de humanos por ali. A preguiça parece ter ficado sobre duas patas para sentir o cheiro dos humanos no ambiente, e depois bateu em retirada, com medo . O mamute passou reto, sem grandes preocupações. 

Continua após a publicidade

Mas o que aconteceu naquele dia? Como cientistas descrevem neste artigo para o site The Conversation, talvez a mãe estivesse correndo com seu filho no colo para fugir de uma tempestade que se aproximava. Ou então um jovem corria para devolver a criança a sua mãe, já que estava sozinho na volta. As marcas de pegadas infantis parecem ser o ponto mais fácil de presumir; quem quer que fosse o responsável estava precisando tirar o peso dos braços e aliviar a coluna. E o resto da história? Bem, isso é algo para a nossa imaginação. 

Publicidade
TAGS:
ERA GLACIAL
fóssil
História
humanidade
MÃE
pegadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).