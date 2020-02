Agência Espacial Europeia lança nave para estudar o Sol de perto

A Agência Espacial Europeia (ESA) concluiu com sucesso o lançamento de sua sonda Solar Orbiter (SolO) na Flórida, Estados Unidos, na noite do último domingo (9). O equipamento foi enviado ao espaço pelo foguete Atlas 5 e levará dois anos para finalmente entrar na órbita do Sol, onde começará a fotografá-lo e, possivelmente, revelar alguns segredos obscuros de nossa estrela.

3-2-1 LIFTOFF! 🚀 We have liftoff of #SolarOrbiter at 11:03pm ET atop @ULAlaunch’s #AtlasV rocket as the spacecraft begins its journey to snap the first pictures of the Sun’s north and south poles. Watch: https://t.co/W3wMEfPxvB pic.twitter.com/0F6Jk6vhML — NASA (@NASA) February 10, 2020

A missão também conta com a participação da Nasa e tem custo avaliado em 1,5 bilhões de euros. Nos próximos anos, a sonda vai estudar o Sol de perto, incluindo seus polos – que nunca foram observados diretamente por astrônomos e podem esconder algumas respostas importantes sobre o campo magnético e o vento solares. Ao todo, a missão deve durar sete anos.

A Solar Orbiter conta com dez equipamentos diversos, como câmeras e sensores. Periodicamente, a sonda deverá ficar a apenas 42 milhões de quilômetros da estrela – em comparação, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, está a cerca de 58 milhões de quilômetros. Para aguentar o calor intenso desta distância pequena, a nave conta com um escudo de titânio revestido com fosfato de cálcio que resiste a temperaturas superiores a 500º C.

Os seis sensores na nave vão recolher informações sobre o campo magnético do Sol e sobre o vento solar e suas partículas através do contato direto com a nave. Já os outros quatro equipamentos foram desenvolvidos para coletar informações à distâncias: são diversas câmeras capazes de fotografar e mapear o Sol, sua coroa (camada mais externa da atmosfera) e seu campo magnético em diferentes comprimentos de onda.

Estrela enigmática

Apesar de relativamente próximo, o Sol continua misterioso para nós. Ainda não entendemos, por exemplo, como surgem e como se aceleram os ventos solares; por que o ciclo de atividade solar dura aproximadamente 11 anos; nem por que a coroa solar é bem mais quente do que sua superfície (a temperatura da coroa pode atingir 1,1 milhões de graus Celsius, enquanto a da superfície chega a “meros” 6 mil graus). A

Outro aspecto que ainda precisa ser melhor entendido são as chamadas erupções solares: quando, de repente, há uma explosão na superfície do Sol que libera altos níveis de radiação e partículas para o espaço. Quando chegam na Terra, essas partículas podem prejudicar as tecnologias de GPS, operações e lançamentos de naves espaciais e até as redes de energia e comunicações que usamos aqui. E o pior é que, pelo menos por enquanto, os cientistas não sabem como prever esses eventos do clima solar. O que significa que estamos constantemente despreparados para o evento.

Outras missões

A nova missão veio na hora propícia: outros dois equipamentos também vem revelando muito sobre nosso Sol nos últimos meses.

Outra sonda solar também está estudando Sol nesse momento: é a nave Parker, da Nasa, lançado em 2018. Ela chegará ainda mais perto da estrela do que a missão europeia, se aproximando cada vez mais até 2025 enquanto coleta grandes quantidades de dados. Mas a Parker, apesar de ter tirado fotos importantes do vento solar e de seu campo magnético, não vai ver seus polos – e por isso a SolO é única.

Aqui na Terra, o telescópio Solar Daniel K. Inouye (DKIST) vem fotografando o astro com qualidades sem precedentes, incluindo as melhores fotos da superfície solar já obtidas. O telescópio, que possui um espelho de quatro metros de altura e está localizado no vulcão Haleakalā na ilha havaiana de Maui, deve continuar a fazer observações detalhadas em breve.

Melhor foto já tirada da superfície solar revela “células” de plasma do tamanho da França

As três iniciativas não foram planejadas em conjunto, mas, agora, as equipes responsáveis esperam poder compartilhar informações e cruzar dados para potencializar o entendimento do Sol em níveis inéditos.