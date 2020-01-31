Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Ciência

Esta é a melhor foto já tirada da superfície do Sol

Não é ouro: são "bolhas" de plasma do tamanho da França – um registro inédito que nos ajudará a desvendar vários mistérios.

Por Bruno Carbinatto 31 jan 2020, 11h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
SI_Sol_closeup
 (NSO/AURA/NSF/NASA)
Continua após publicidade
Esta é a melhor foto já tirada da superfície do Sol Priorizar nos meus resultados Google

Apesar de todos os avanços da astronomia nas últimas décadas, nosso Sol continua sendo um lugar bastante enigmático. Não sabemos, por exemplo, como funcionam exatamente os ventos solares, e nem porque a atmosfera externa da estrela, chamada de coroa, é bem mais quente do que sua superfície (a temperatura da coroa pode atingir 1,1 milhões de graus Celsius, enquanto a da superfície chega a “míseros” 6 mil graus). Mas novas pesquisas estão começando a revelar mais sobre o astro – incluindo suas fotos mais detalhadas até agora.

Os novos registros foram feitos pelo telescópio Solar Daniel K. Inouye (DKIST) localizado no Havaí (EUA), e mostram uma superfície rachada e fragmentada, que lembra milho de pipoca ou favos de mel. Ela é formado por “células” de plasma (isto é, gás tão quente que seus elétrons escapam dos átomos) que recebem calor do centro da estrela, crescendo violentamente de tamanho.

Os centros de cada célula representam o ponto em que o plasma quente está inchando e se expandindo, enquanto as bordas pretas mostram o momento que o plasma esfria, retrocede e cai de volta à superfície, como um caldo borbulhante sempre em movimento (veja no vídeo abaixo).

Continua após a publicidade

Apesar de na foto parecerem pequenas, cada uma dessas células é enorme, com áreas que superam a da França, por exemplo. 

Siga

A nova foto é tão detalhada que capturou até estruturas bem menores, com apenas 30 km de largura, algo nunca antes observado diretamente pelos cientistas. Segundo Thomas Rimmele, diretor do DKIST, a imagem tem uma resolução cinco vezes maior do que as fotos do segundo melhor telescópio solar existente até então. 

Continua após a publicidade

O telescópio faz parte do Observatório Solar americano e é o maior de todos os telescópios solares existentes, possuindo um espelho de quatro metros de altura. Ele está localizado no vulcão Haleakalā na ilha havaiana de Maui, que tem mais de três mil metros. Para lidar com o intenso calor da luz solar sem que o espelho derreta, o equipamento é constantemente resfriado por um sofisticado mecanismo que inclui enormes tanques de gelo e potentes jatos de ar frio. 

Uma nova era de astronomia solar

A fotografia é a primeira das muitas observações esperadas por parte do telescópio DKIST, mas ele não é o único a começar a explorar nossa estrela. A Sonda Solar Parker, da Nasa, foi lançada em 2018 e está se aproximando cada vez mais do Sol enquanto coleta dados inéditos e bastante reveladores. Enquanto isso, o Orbitador Solar da Agência Espacial Europeia (ESA) está previsto para ser lançado em 7 de fevereiro de 2020 e também promete oferecer fotos incríveis, como o primeiro registro dos polos da estrela. 

Continua após a publicidade

Em conjunto, essas três iniciativas podem revelar muito sobre nosso relativamente desconhecido Sol, no que muitos estão chamando de uma “nova era da astronomia solar”.

Continua após a publicidade

Estudar o Sol é importante não apenas para resolver mistérios como os do começo desse texto, mas também porque ele afeta diretamente nossa vida aqui na Terra. Erupções solares, por exemplo, podem prejudicar as tecnologias de GPS, operações e lançamentos de naves espaciais e até as redes de energia e comunicações que usamos aqui. Atualmente, não há nenhum modo de prever o clima solar, o que significa que ficamos despreparados diante essas possibilidades.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
luz solar
NASA
RADIAÇÃO SOLAR
Sol
solar
TELESCÓPIO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).