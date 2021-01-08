Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Alline Campos busca reconstruir as conexões neurais de pessoas com depressão

A #MulherCientista desta semana é uma pesquisadora da USP que busca fármacos mais eficazes para pessoas com distúrbios psiquiátricos.

Por Maria Clara Rossini 8 jan 2021, 17h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto de Alline Campos recortada e em preto e branco, sobre um fundo roxo com algumas folhagens.
 (Alline Campos/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Alline Campos busca reconstruir as conexões neurais de pessoas com depressão Priorizar nos meus resultados Google

Quem sofre de transtornos psiquiátricos sabe da dificuldade de se encontrar um medicamento certeiro. Antidepressivos podem demorar semanas ou meses para fazer efeito – até lá, o paciente continua na pior, para não falar nos possíveis efeitos adversos das drogas em si. A demora se deve, em partes, ao fato de que esses fármacos interferem em algo complexo chamado neuroplasticidade. Vamos entendê-la.

Neuroplasticidade é uma palavra bonita para se referir à capacidade do seu cérebro de se moldar a novas experiências ao longo da vida, por meio da criação de novas conexões entre os neurônios. Isso começa ainda no útero, quando os neurônios estão se formando, e é especialmente importante na infância e na adolescência, conforme aprendemos a andar, ler, escrever e amar. Ninguém esquece como pedalar uma bicicleta. 

Nós não paramos de inaugurar novas conexões na vida adulta. Trata-se da terceira e última fase na neuroplasticidade, em que experiências mais simples podem moldar o cérebro – estimulando a criação ou destruição de conexões mais sutis. “É quando você experimenta uma comida nova e aquele sabor fica marcado. Estamos fazendo neuroplasticidade o tempo todo”, explica a pesquisadora Alline Campos.

Continua após a publicidade

Alline é professora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP e está interessada em pacientes com níveis menores de plasticidade cerebral – geralmente pessoas com depressão, autismo, ansiedade e Alzheimer. “Não é que essas pessoas não sejam normais. É que os sintomas delas são tão graves que as afastam de quem elas são”.

Siga

O contrário também ocorre: pessoas que criaram conexões traumáticas intensas demais após casos de estupro ou violência. A sensação volta à tona após o trauma, mesmo em contextos seguros. “Se a vítima foi estuprada em uma rua escura, ela pode voltar a sentir aquilo sempre que estiver andando na rua”, diz Aline. 

Continua após a publicidade

Essas conexões ficam tão enraizadas que é impossível simplesmente desfazê-las – pode-se, no máximo, torná-las mais fracas, gerando plasticidade por cima da plasticidade que já se formou – o que é chamado de metaplasticidade.

Alline precisa estudar e entender cada uma dessas fases para poder criar tratamentos que atuem melhor na neuroplasticidade. Seu laboratório realiza pesquisas com medicamentos tanto in vitro quanto com pacientes da vida real, que tomam remédios psiquiátricos no dia a dia.

Continua após a publicidade

Primeiro, os fármacos são testados em culturas de células para verificar se eles de fato estimulam a formação de novas conexões (e também para avaliar se são seguros, é claro). Depois é a vez dos modelos animais, os bons e velhos camundongos. A última parte são os testes clínicos, em que, para fins de comparação, alguns voluntários humanos recebem placebos e outros, o medicamento real.

Antidepressivos geralmente começam a reconstruir conexões no nosso cérebro dois meses após o início do tratamento. A equipe de Alline está desenvolvendo maneiras de antecipar e potencializar esse efeito. Por exemplo: os pesquisadores já verificaram que uma pequena dose de canabidiol em conjunto com o antidepressivo pode potencializar as ações neuroplásticas. Alline também trabalha com antipsicóticos para tratar esquizofrenia e fármacos para o Alzheimer.

Continua após a publicidade

“Nós tentamos trazer o cérebro para a condição anterior à doença. Mesmo que não dê para tornar o cérebro idêntico ao que ele era antes, é possível reduzir a experiência dos sintomas. Tudo para trazer qualidade de vida, enfrentar o estigma social e voltar a sentir prazer e o amor de outras pessoas”, diz Aline.

Publicidade
TAGS:
Alzheimer
Depressão
Distúrbios psiquiátricos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).