Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Luciana Tovo mede o seu stress por meio do acúmulo de cortisol nos cabelos

Exames de sangue só dão os níveis do hormônio no momento da coleta. Para conhecer o histórico de stress de uma pessoa, a #MulherCientista dessa semana optou por outra solução: fazer uma espécie de arqueologia capilar.

Por Maria Clara Rossini 5 dez 2020, 10h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h30
.
 (Luciana Tovo/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Luciana Tovo mede o seu stress por meio do acúmulo de cortisol nos cabelos Priorizar nos meus resultados Google

Parte da sua vida está nos fios de cabelo. E não estamos falando só da cor que você escolheu ou do corte que decidiu fazer. Todo o estresse e ansiedade que você passou nos últimos meses ficam acumulados nos centímetros mais próximos ao couro cabeludo.

Por exemplo: o cortisol é um hormônio produzido em situações de estresse. Os pesquisadores geralmente medem a presença dessa molécula por meio de exames de sangue e saliva, mas é normal que a sua concentração oscile ao longo do dia. 

À noite, por exemplo, os níveis de cortisol ficam naturalmente mais baixos que durante o dia. O resultado depende do estresse a que o paciente estava submetido no momento da coleta. É uma boa para avaliar a resposta a estímulos pontuais, mas não funciona para diagnosticar estresse crônico. 

Nesses casos, a maioria das pesquisas utiliza questionários respondidos pelos próprios pacientes. O que não dá tão certo: nossa autoavaliação é subjetiva, e flutua tanto quanto os níveis de cortisol no sangue e na saliva. 

Siga
Continua após a publicidade

A geneticista Luciana Tovo, da Universidade Federal de Pelotas, cortou o problema pela raiz com uma técnica ainda pouco utilizada no Brasil: analisar o cabelo dos participantes.

O cortisol é transportado pelo sangue e depositado nos fios de cabelo com o passar do tempo. Os fios crescem, em média, um centímetro por mês. Isso significa que o centímetro mais próximo da raiz acumulou algumas moléculas de cortisol correspondentes a seu último mês de vida. Quanto mais cortisol estiver lá, mais estressante foi o mês.

Continua após a publicidade

A pesquisa de Luciana começou antes da pandemia. Entre o final de 2019 e início de 2020, ela recolheu mechas de cabelo de quase 2 mil adolescentes nascidos em 2004 na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles vêm sendo acompanhados desde que nasceram.

Luciana ainda estava recolhendo amostras quando a pandemia começou. Ela viu aí uma oportunidade: coletar amostras de outros adolescentes após três meses de pandemia e isolamento social. Os três primeiros centímetros da raiz representam o verdadeiro nível de estresse pelos quais os jovens passaram. Aí, basta comparar com as amostras coletadas antes, que servem como um grupo de controle.

Continua após a publicidade

A pesquisa ainda está em andamento, porque as análises demoram: cada amostra leva 10 dias para ser processada. 

O cabelo não pode conter qualquer resquício de impureza (nem shampoo). Os fios são triturados até virar pó, e em seguida colocados em uma solução com álcool para a extração do cortisol, o que leva cinco dias.

Continua após a publicidade

“É uma técnica muito cara e trabalhosa. Geralmente, quem trabalha com ela analisa um grupo menor de pessoas. O nosso diferencial é que tem mais de 7 mil participantes nesse projeto. Nenhuma pesquisa similar no mundo tem esse tamanho amostral”, diz a pesquisadora. Luciana Tovo recebeu o prêmio Para Mulheres na Ciência pela pesquisa, oferecido pela UNESCO, L’Óreal e Academia Brasileira de Ciências.

Publicidade
TAGS:
cabelo
Ciência
mulher
stress
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).