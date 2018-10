Americanos descobrem que peso de porta é um meteorito

Encontrar dinheiro no bolso da calça ou no meio do sofá é uma coisa. Descobrir que o seu segurador de porta veio do espaço e vale US$ 100 mil é outra. Foi o que aconteceu no estado de Michigan, nos EUA. A geóloga e professora Mona Sirbescu, da Universidade Central Michigan (CMU), identificou na última semana um meteorito que chegou até ela pelas mãos de um fazendeiro, que a vinha usando como peso de porta nos últimos 30 anos.

De acordo com o Detroit Free Press, o teste feito para comprovar a autenticidade do objeto extraterrestre revelou que o meteorito é composto por 88,5% de ferro e 11,5% de níquel, além de valer aproximadamente US$ 100 mil. Uma segunda análise foi feita pelo Instituto Smithsonian, em Washington, a partir de duas amostras retiradas por Siberscu. É o sexto maior meteorito já encontrado em Michigan, segundo o site da universidade.

Veja o vídeo abaixo (em inglês), feito pela própria UCM sobre a descoberta:

No caminho, havia uma pedra

Histórias de pescador costumam ser famosas pelos exageros de quem as contam – e dependendo do lugar, histórias de fazendeiros também. É por isso que, quando adquiriu sua propriedade, em 1988, o tal dono do meteorito (cujo nome não foi revelado) não acreditou muito quando o antigo proprietário disse que a pedra havia caído naquele terreno nos anos 1930.

Como conta a CNN, o homem não levou o dono da fazenda a sério, mas concordou em ficar com a pedra. Até a última semana, ela havia servido como um eficiente segurador de porta na propriedade, até que, inspirado por histórias de pessoas que encontraram e venderam meteoritos, resolveu descobrir se a história era verdadeira (e não é que era?) e quanto a sua pedra poderia valer.

Agora, tanto o Smithsonian quanto um museu mineral do estado do Maine parecem ter se interessado em comprar o meteorito Edmore, batizado em homenagem à cidade em que foi achado. Se isso acontecer, Siberscu pode comemorar: o homem prometeu doar 10% do dinheiro à universidade para pesquisas na área.

