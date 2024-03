Os geólogos dividem a história do nosso planeta em éons, eras, períodos, épocas e idades – sendo um eón o maior período de tempo e uma idade, a mais curta. Essa escala fornece a estrutura para que possamos compreender e estudar a longa história de 4,5 bilhões de anos da Terra.

Uma época geológica precisa ser marcada por uma mudança em escala planetária. O Holoceno, nossa época atual, começou com a última Era do Gelo, mais de 11 mil anos atrás.

Já faz algum tempo que cientistas teorizam que nós, seres humanos, causamos tantas mudanças na Terra que seria a hora de marcar uma nova era geológica. Em julho de 2023, um grupo de pesquisadores foi até o Canadá para colher a prova definitiva de que estaríamos no Antropoceno – a Era dos Humanos. O Anthropocene Working Group (Grupo de Trabalho pelo Antropoceno) passou 15 anos procurando um terreno geológico que pudesse exemplificar o impacto da nossa espécie no planeta.

O local escolhido foi o lago Crawford. A cada ano, sedimentos vão parar no fundo do lago, criando camadas bem visíveis e distintas – como um bolo de lama. Analisando uma fatia, os pesquisadores encontraram traços geoquímicos de plutônio, deixado pelos testes de bombas atômicas, e partículas de queima de combustíveis fósseis.

Ou seja: os pesquisadores encontraram, no fundo de um lago canadense, provas de que bombas nucleares e a poluição podem alterar a natureza.

(Um estudo similar foi feito aqui no Brasil, em que pesquisadores encontraram resquícios de césio-137 na lama do rio Caravelas, na Bahia. A ocorrência natural desse elemento na região é, segundo eles, consequência dos testes nucleares.)

Os pesquisadores do Anthropocene Working Group submeteram as suas descobertas para duas comitivas. A teoria teria que passar por uma validação antes que pudesse entrar nos próximos livros de geografia.

Nesta semana, a primeira votação aconteceu, e a proposta para uma nova geológica foi negada.

Por 12 votos a 4, os membros da Subcomissão de Estratigrafia Quaternária rejeitaram a proposta do Antropoceno. Caso ela tivesse passado, outra comissão, a União Internacional de Ciências Geológicas, faria uma nova rodada de aprovação. Mas não será necessário.

Ainda não

A recusa do Antropoceno não quer dizer que os cientistas negam o impacto da ação humana no planeta. Na verdade, a comunidade geológica está dividida sobre qual categoria seria mais apropriada – talvez seja cedo demais para definir as mudanças a nível de época.

O exato ponto de partida do Antropoceno também é motivo de disputa. Alguns argumentaram que ele poderia ser melhor definido com o começo da Revolução Industrial ou com o início da agricultura.

A rejeição não é um ponto final na conversa. O resultado da votação ainda não é definitivo, e a Subcomissão disse que ela “viola estatutos da Comissão Internacional de Estratigrafia”. O presidente do grupo, Jan Zalasiewicz, que votou a favor do Antropoceno, diz que a votação ainda pode ser anulada.

Colin Waters, presidente do Anthropocene Working Group, disse que o resultado da votação foi “muito decepcionante”.

“Se a votação for confirmada… então a proposta atual não pode progredir, mas dadas as evidências existentes, que continuam a crescer, não ficaria surpreso se houvesse um apelo futuro para que uma proposta fosse reconsiderada”, afirma à CNN.

Apesar do nome ainda não ter sido oficializado na escala de tempo geológica, o Antropoceno já é um conceito utilizado para descrever a era de impactos humanos – como as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade.

