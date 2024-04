Após reparos remotos, sonda Voyager 1 volta a transmitir dados para a Terra

A Voyager 1 está fazendo hora extra. A sonda foi lançada pela Nasa em 1977 para estudar Júpiter, Saturno e suas luas – o que deveria durar apenas cinco anos. Depois que o primeiro objetivo foi concluído com sucesso, a missão da Voyager foi estendida. Quase 50 anos depois, a sonda continua em operação, mandando dados de além do sistema solar para a Terra.

Essa comunicação teve um pequeno soluço recentemente. Em novembro de 2023, a Voyager 1 parou de mandar informações legíveis para a Nasa. Ela ainda estava recebendo comandos e operando normalmente, mas algo no momento de enviar os dados de volta estava dando errado. Os cientistas na Terra recebiam uma transmissão incompreensível.

Depois de gambiarras à distância, o time de pesquisadores da Nasa conseguiu consertar a sonda, fazendo ela se comunicar novamente.

Os três computadores presentes na Voyager 1 coletam as informações dos instrumentos científicos e dados de engenharia sobre o estado da sonda. A equipe descobriu o problema em um dos computadores: um chip responsável por armazenar uma parte da memória desse sistema, incluindo parte do código de software do computador, não estava funcionando.

Sem esse chip, os dados que a sonda retornava eram completamente inúteis. Só que é impossível para os cientistas fazerem a troca manual da peça por uma nova – já que, em 2012, a Voyager 1 deixou o Sistema Solar.

Então, a equipe pensou em uma solução criativa: eles passaram o código que estava no chip defeituoso para outro lugar da memória do computador. Como o código completo é muito grande para caber em qualquer outro chip, ele foi quebrado em porções menores armazenado em partes diferentes do sistema.

Com as devidas atualizações no código, ele funcionaria como inteiro, mesmo que estivesse quebrado. O update foi enviado pelos cientistas no dia 18 de abril. Por causa da tremenda distância da sonda para a Terra, demora 22 horas e 30 minutos para um sinal chegar através do espaço até a Voyager 1, e mais 22 horas e 30 minutos para que ele seja recebido de volta.

Dois dias se passaram e a Nasa recebeu uma resposta: pela primeira vez depois de 5 meses, eles puderam checar dados de engenharia e estado da sonda. A gambiarra EAD tinha funcionado.

Nas próximas semanas, a equipe de cientistas vai ajustar outras partes afetadas do software para que a sonda também volte a retornar dados científicos.

