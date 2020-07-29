Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Aquecimento global amplia “entrada para o submundo” na Sibéria

Desde 2016, a cratera de Batagaika tem se expandido cerca de 14 metros por ano, indicam pesquisadores.

Por Carolina Fioratti 29 jul 2020, 15h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Aquecimento global amplia “entrada para o submundo” na Sibéria
 (Alexander Gabyshev / Instituto de Pesquisa em Ecologia Aplicada do Norte/Reprodução)
Continua após publicidade
Aquecimento global amplia “entrada para o submundo” na Sibéria Priorizar nos meus resultados Google

A cratera de Batagaika, na Sibéria, está se expandindo rapidamente. Ela surgiu na década de 1960, como consequência do desmatamento da floresta boreal. A região, antes coberta por gelo, ficou sem a proteção da sombra das árvores e começou a derreter devido à incidência dos raios solares. Então, com o degelo, formou-se um barranco, que hoje já possui 900 metros de largura e cerca de 85 metros de profundidade.

Aquecimento global amplia “entrada para o submundo” na Sibéria
Vista aérea da Cratera de Batagaika, localizada na floresta boreal siberiana. (Wikipédia/Reprodução)

No passado, a cratera aumentava cerca de dez metros por ano, mas o número começou a acelerar em 2016. Agora, cresce entre 12 e 14 metros por ano. O motivo principal é o aquecimento global: nos últimos 30 anos, as temperaturas no Ártico subiram duas vezes mais rápido que a média global. A região atingiu em julho deste ano a sua maior temperatura já registrada, chegando aos 38 ºC na cidade de Verkhoyansk, a apenas 75 quilômetros da cratera. Cientistas explicam que, sem a mudança climática induzida pelo homem, esse recorde seria impossível.

O local é conhecido pelos nativos como “entrada para o submundo”. Amostras recolhidas do solo mostram que o permafrost da região é o mais antigo da Eurásia: sua camada mais velha tem 650 mil anos. Thomas Opel, paleoclimatologista do Instituto Alfred Wegener, explicou à revista Science  que o registro pode ajudar a entender como o solo e a vegetação presente se comportaram perante os climas quentes do passado, entendendo “os períodos em que o permafrost estava estável e os momentos em que estava em erosão”. 

Continua após a publicidade

 

Siga
Continua após a publicidade

Estudos apontam que, durante a última era glacial, mamutes, rinocerontes e outros animais herbívoros viveram na região. Em 2018, cientistas chegaram a recuperar o corpo de um cavalo de 40 mil anos praticamente intacto, preservado devido ao permafrost.

O derretimento da cratera de Batagaika pode apresentar riscos ao meio ambiente. Durante a formação do permafrost, além da água e do solo, o carbono retido do ambiente também acaba se acumulando no gelo. Quando o permafrost derrete, esse carbono é liberado novamente, contribuindo com o efeito estufa. 

Continua após a publicidade

Para compensar essa liberação, a vegetação presente no entorno da cratera teria que absorver todo esse CO2 durante seu processo de fotossíntese – mas a realidade é outra. Uma pesquisa publicada em outubro de 2019 na revista Nature analisou 100 lugares do Ártico em que o permafrost estava descongelando entre 2003 e 2017. Os cientistas concluíram que, por ano, a quantidade de carbono liberada excedia em cerca de 600 milhões de toneladas o carbono absorvido pelas plantas.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
ÁRTICO
Efeito estufa
gelo
Meio Ambiente
siberia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).